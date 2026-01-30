Kreisläufer Tim Zechel verlässt den SC Magdeburg

Magdeburg - Immer wieder gab es in den letzten Wochen Spekulationen um Tim Zechel (29), den Kreisläufer des SCM. Diese Gerüchte haben sich jetzt bewahrheitet. Der SC Magdeburg bestätigte seinen Abgang nach der laufenden Saison.

Tim Zechel (29) wird den Verein vorzeitig verlassen. © IMAGO / Steinsiek.ch

Ursprünglich hatte Zechel ein gültiges Arbeitspapier bis 2027. Jetzt einigte man sich auf ein vorzeitiges Ende: "Der 29-Jährige schließt sich nach zwei Jahren beim SCM einem anderen Verein an", heißt es in der Mitteilung.

Um welchen anderen Klub es sich dabei handelt, wird nicht kommuniziert. SportBild berichtete Anfang Januar davon, dass Zechel wohl zum TSV Hannover Burgdorf wechselt.

"Tim ist jemand, der jeder Mannschaft guttut. Auf ihn war jederzeit Verlass, ob im Training oder Spiel", findet SCM-Trainer Bennet Wiegert (44) die richtigen Worte.

Mit dem SC Magdeburg konnte Zechel 2025 die Champions League gewinnen und stand seit seiner Ankunft 52-mal auf dem Parkett.