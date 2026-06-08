Deutscher Meister! Spieler vom SC Magdeburg im Rathaus geehrt

Magdeburg - Tausende Fans füllten am Montagabend den Alten Markt, um ihre Lokal-Helden in Empfang zu nehmen. Der SC Magdeburg ist zum wiederholten Male Deutscher Meister - und zum wiederholten Male wurden die Sportler im Magdeburger Rathaus geehrt .

Der SC Magdeburg wurde am Montag im Magdeburger Rathaus geehrt. © Landeshauptstadt Magdeburg/Romy Buhr

Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) empfing die Werfer am Montagnachmittag im Alten Rathaus, wo sich das gesamte Team in das Goldene Buch der Stadt eintragen durfte.

Dazu gehörten die Mannschaft, Trainer, Co-Trainer, Betreuer, medizinisches Personal, SCM-Präsident, Geschäftsführer und Geschäftsstellenleiter.

"Ich gratuliere dem gesamten Team zu diesem beeindruckenden Erfolg", erklärte Borris am Abend und wünschte dem SCM schon jetzt viel Erfolg für das anstehende Final4.

Im Anschluss an die Ehrung ließ sich das Team auf dem Rathausbalkon von tausenden Fans feiern, die sich schon Stunden zuvor auf dem Alten Markt versammelt hatten.