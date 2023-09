Smarason gesperrt: "Mein Gefühl ist, dass die Blaue Karte zu viel ist"

Berlin - Der SC Magdeburg hat das erste Saisonspiel verloren. Beim Top-Spiel gegen die Füchse Berlin gab es am gestrigen Mittwochabend eine 31:26-Niederlage. Darüber hinaus sah Janus Smarason (28) die Blaue Karte. Direkt nach dem Spiel kündigte der SCM bereits an, gegen die getroffene Entscheidung Einspruch einzulegen. Jetzt ist es so weit!