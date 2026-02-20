SC Magdeburg reagiert auf Torwart-Abgänge und bedient sich bei der Konkurrenz

Magdeburg - Der SC Magdeburg stellt sich im Tor neu auf und hat den kroatischen Nationalspieler Dominik Kuzmanovic (23) verpflichtet.

Der SC Magdeburg verstärkt sich zur kommenden Saison mit Keeper Dominik Kuzmanovic (23). © Marcus Brandt/dpa

Der 23 Jahre alte EM-Dritte wechselt innerhalb der Handball-Bundesliga vom VfL Gummersbach an die Elbe. Kuzmanovic unterschrieb einen ab der kommenden Spielzeit gültigen Vertrag über fünf Jahre, teilte der SCM mit.

Mit der Verpflichtung reagiert der SCM auf die bevorstehenden Abgänge zwischen den Pfosten. Sergey Hernandez (30) wechselt zum FC Barcelona, Nikola Portner (32) wird ebenfalls gehen und womöglich künftig in Ungarn spielen.

Kuzmanovic trifft in Magdeburg auf seinen Nationalmannschaftskollegen Matej Mandic (23).

"Mit Kuzma kommt ein junger, talentierter Torhüter zu uns, den wir schon lange auf dem Zettel haben", sagte Trainer Bennet Wiegert (44).