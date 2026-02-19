"Haben meinen größten Respekt": SCM-Coach lobt trotz Sieg den Gegner

Magdeburg - Nach dem 37:30-Sieg in der Königsklasse gegen GOG, schaut SCM-Coach Bennet Wiegert (44) zufrieden auf die Leistung seiner Mannschaft. Gleichzeitig liefert er einen Ausblick auf die kommende Aufgabe.

Der SCM steht als erstes Team bereits für das Viertelfinale fest. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

"In der ersten Halbzeit fand ich, dass wir schon viel sehr gut gemacht haben. Wir haben sehr gut angegriffen und hatten viele statistische Werte, die für uns gesprochen haben. Man kann sich dann vielleicht fragen, warum wir nur mit zwei Toren führen", so zieht Bennet Wiegert (44) ein Fazit unter die erste Hälfte.

In den zweiten 30 Minuten habe sich die Trefferquote bei seinem Team im Vergleich sogar verschlechtert, trotzdem konnten die Grün-Roten ihre Führung ausbauen. Wiegert hat dafür eine Erklärung: "Wir haben dann besser verteidigt und trotzdem gut getroffen. Damit haben wir vielleicht den Glauben bei GOG auch ein Stück weit gebrochen."

Auch wenn der SCM am Ende recht deutlich gewann, hat der 44-Jährige noch einen wichtigen Nachtrag zum Gegner aus Dänemark: "Großes Lob an GOG. Was diese junge Mannschaft hier in Magdeburg abgerufen hat, das beeindruckt mich schon sehr und verlangt meinen größten Respekt ab."

Mit dem elften Sieg im elften Gruppenspiel hat der SC Magdeburg bereits zum aktuellen Zeitpunkt sein Ticket für das Viertelfinale eingelöst. "Das ist ein riesiger Vorteil auf dem Weg zum Final Four. Es gibt uns ein sehr gutes Gefühl", so Wiegert.