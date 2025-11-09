SC Magdeburg ringt die Rhein-Neckar Löwen nieder

Magdeburg - Handball -Bundesligist SC Magdeburg bleibt Tabellenführer Flensburg auf den Fersen.

Felix Claar (28) war mit sechs Toren der beste Magdeburger Werfer. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

Gegen die Rhein-Neckar Löwen siegten die Magdeburger nach einer kampfbetonten Partie in der mit 6.600 Zuschauern ausverkauften Getec-Arena mit 28:24 (11:14). Bester Magdeburger Werfer war Felix Claar mit sechs Toren.

"Eine sehr gute Mannschaft die Löwen und ein sehr schwieriges Spiel, wir haben viele Chancen nicht reingemacht. In der zweiten Halbzeit lief es besser", sagte SCM-Spieler Elvar Örn Jonsson.

In der Anfangsphase erarbeitete sich Magdeburg leichte Vorteile, war besonders in der Defensive aufmerksam und warf einen kleinen Vorsprung heraus (5:2/9.).

Als Magdeburg einige Angriffe liegen ließ, drehten die Löwen die Partie (7:8/16.) - unter anderem vergab der SCM drei Siebenmeter in Serie, hatte insgesamt Nachteile im Torwartduell.

Auch weil Magdeburg fast acht Minuten nicht traf, führten die Gäste zur Pause.

"Wir haben beim Champions-League-Sieger auf Augenhöhe gespielt. Der 6:0-Lauf gegen uns war dann bitter und tut total weh", sagte der ehemalige SCM-Spieler und Löwen-Trainer Maik Machulla.