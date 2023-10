SC Magdeburg: Zittersieg in der "Hölle Süd" bereitet Sorgenfalten

Am 8. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga besiegte der SC Magdeburg die Gastgeber von FRISCH AUF! Göppingen nur überraschend knapp.

Von Robin Amberg

Göppingen – Wichtige Punkte in der Fremde eingefahren, Platz drei gefestigt und die Pflichtaufgabe erfüllt – trotzdem herrschen beim SC Magdeburg nach dem Sieg in Göppingen gemischte Gefühle. Dass Grün-Rot kurz vor Schluss so zittern mussten, war definitiv nicht geplant. "Natürlich habe ich auch viel Grund, ein bisschen kritisch zu sein", gestand Bennet Wiegert (41) auf der Pressekonferenz ein.

Michael Damgaard (33, l.) zeigte eine starke Leistung gegen FRISCH AUF!, wurde zum besten Torschützen und trug maßgeblich zum Auswärtssieg bei. © Andreas Gora/dpa Die Erleichterung nach Abpfiff war deutlich spürbar. Für Spieler und Trainerteam des SCM wurde es in der "Hölle Süd" nach einer 25:20-Führung in der zweiten Hälfte noch einmal ganz schön eng. Michael Damgaard (33) äußerte nach dem Spiel bei Dyn: "Wir wussten alle, es würde eine schwere Aufgabe werden. Aber am Ende sollten wir nicht in die Situation geraten, dass es noch einmal so knapp wird." Trotzdem geschah genau das. An dieser Stelle muss indes auch eine Lanze für die Hausherren gebrochen werden, die sich nicht abschütteln ließen und den SCM geschickt in Bedrängnis brachten, nachdem sie bereits in der ersten Halbzeit über weite Strecken mindestens ebenbürtig waren. Ein amtierender Champions-League-Sieger sollte dennoch in der Lage sein, ein solches Spiel nicht zu einer Zitterpartie werden zu lassen. Das war auch Wiegert bewusst, der ehrlich zugab, dass die Mannschaft "vielleicht noch nicht so weit ist, wie sie gerne wäre". "Wir lassen es zu einer engen Crunchtime kommen, in der in den letzten Sekunden noch etwas passieren kann, das wäre für uns wirklich dramatisch gewesen“, reflektierte der 41-Jährige schonungslos.

Bennet Wiegert: "Es fällt mir schwer, jemanden aus einer Teamleistung herauszuheben"