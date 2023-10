SC Magdeburg erkämpft sich knappen Sieg gegen Göppingen

Göppingen – Am heutigen Samstagabend empfing Göppingen den SC Magdeburg . Der Saisonstart der Gastgeber verlief eher schleppend. Entsprechend war die Favoritenrolle unbestritten. Die Siege über Celje und Kiel hatten den SCM scheinbar zusätzlich beflügelt. Göppingen kämpfte tapfer, musste sich jedoch zur Schlusssirene mit 27:26 geschlagen geben.

So ging der SCM nur mit einer 1-Tor-Führung in die Halbzeit – 13:12 aus Sicht der Magdeburger. Göppingen spielte stark, arbeitete gut zurück und schien insgesamt bestens auf die Gäste eingestellt zu sein.

Erst nach etwa 16 Minuten konnte die Mannschaft von Bennet Wiegert das Spiel kurzzeitig an sich reißen. Felix Claar, der DKB Spieler des Monats September, hatte einen entscheidenden Anteil am Aufwind seiner Mannschaft.

Göppingen leistete gute Deckungsarbeit und hielt den SCM in den ersten 15 Minuten der ersten Hälfte mit mindestens einem Tor auf Distanz.

Nach einem kurzen Abtasten zu Beginn des Spiels entwickelte sich eine offene Anfangsphase, in der Göppingen dem SCM Paroli bot. Keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen.

Spätestens mit der zweiten Hälfte seines Teams konnte er zufrieden sein: Am Ende wurde es ein wichtiger Auswärtssieg für Bennet Wiegert (41) und den SC Magdeburg. © Andreas Gora/dpa

Die zweite Hälfte verlief zunächst genau so, wie man es sich in Magdeburg erhofft hatte. Der SCM konnte die Führung ausbauen und zwang die Gastgeber zu Fehlern. In der 37. Minute lagen die Sachsen-Anhalter vier Tore vorn – 18:14.

Das Team von Bennet Wiegert ließ nicht nach, konnte die Führung behaupten und Göppingen auf Distanz halten. Effizienz war dabei das Schlüsselwort. Diese hatte dem SCM in den ersten 30 Minuten noch gefehlt.

Magdeburg glänzte nun durch individuelle Stärke und machte deutlich, dass sie auch zum fünften Mal in Folge in der Liga ungeschlagen bleiben wollten. Nach Siegen gegen die SG Flensburg-Handewitt und zuletzt den THW Kiel schien es, als würden sie gegen Göppingen definitiv keine Federn lassen wollen.

Spannend und äußerst knapp wurde es zum Ende der Partie dennoch. Göppingen kam noch einmal auf ein Tor heran und sorgte für Spannung – 27:26 für den SCM in der 59. Minute.



Dieses Ergebnis markierte auch den Endstand in Baden-Württemberg. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Männer von Bennet Wiegert, die dennoch als verdiente Sieger nach Hause fahren dürfen. Es war der sechste Saisonsieg für den SCM.