SCM gewinnt haushoch - und verliert Meister-Titel!

Der SC Magdeburg siegte klar gegen den SG BBM Bietigheim. © Marco Wolf/dpa

Die Füchse Berlin gewannen am letzten Spieltag das Parallelspiel bei den Rhein-Neckar Löwen und sicherten sich so erstmals den Titel. Am nächsten Wochenende spielt der SCM - genau wie die Füchse - im Final Four der Champions League um den letzten möglichen Titel der Saison.

Bietigheim begann in der Abwehr konzentriert, profitierte von technischen Fehlern des SCM und führte kurzzeitig sogar (2:1/5.).

Magdeburg setzte sich anschließend erstmals ab, doch Bietigheim gelang der Ausgleich (5:5/11.). Mit starker Torwartleistung und guter Defensive baute der Tabellenzweite aus Sachsen-Anhalt dann seine Führung bis zur Pause auf acht Tore aus.

Magdeburg kam mit Konzentrationsmängeln aus der Pause, vergab seine ersten sieben Angriffe und Bietigheim verkürzte auf sechs Treffer.