SCM-internes Duell: Wer kommt in die Hauptrunde der Handball-EM?

Für Lukas Mertens und Sergey Hernández, zwei Teamkollegen vom SC Magdeburg, geht es heute Abend um den Einzug in die Hauptrunde der Handball-EM.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Am Montagabend heißt es um 20.30 Uhr nicht nur Deutschland gegen Spanien, sondern auch Lukas Mertens (29) gegen Sergey Hernández (30). Für die beiden SCM-Akteure steht das Weiterkommen in die Hauptrunde auf dem Spiel.

Lukas Mertens (29, l.) und Sergey Hernández (30) heute in ungewohnter Situation. © Michael Hundt/dpa Die deutsche Nationalmannschaft rund um Lukas Mertens konnte das Auftaktspiel gegen Österreich zwar gewinnen (30:27), in der zweiten Partie zeigten sie aber ein anderes Gesicht und verloren gegen Serbien (27:30). Mit nur zwei Punkten müssen sie heute Abend mit mindestens drei Toren Vorsprung gegen Spanien gewinnen, um aus eigener Kraft die Hauptrunde zu erreichen. Lukas Mertens sieht die Dinge positiv: "Das Schöne an unserem Sport und bei diesem Turnier ist, dass man sich schnell neu sortieren kann und muss. Ich bin da optimistisch und guter Dinge, was das Spiel angeht", so der 29-Jährige auf der SCM-Homepage. Der Rechtsaußen kennt den gegnerischen Torwart, Sergey Hernández, nur zu gut. "Sergey hat in den letzten Monaten wenig Schwachstellen gezeigt, aber auch ihn kann man knacken." Mertens selbst wird wohl am besten wissen, was die Schwächen seines Teamkollegen sind.

Deutschland braucht mindestens ein Unentschieden, um zumindest noch die Chance auf das Weiterkommen zu bewahren. Dann aber ist man auf die richtigen Ergebnisse der anderen Partien angewiesen.

Sergey Hernández: "Jetzt geht es nicht um den Verein"