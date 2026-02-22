Erfolgreicher Wochenabschluss: SCM dominiert gegen Minden

Magdeburg - Der SC Magdeburg zeigte nach dem letzten verlorenen Ligaspiel gegen Kiel eine hervorragende Reaktion. Beim 38:21-Sieg gegen Minden gingen defensive Stabilität und offensive Präzision des SCM Hand in Hand, sodass die ausverkaufte GETEC-Arena einiges zu bejubeln hatte.

Magnus Saugstrup (29) war offensiv einer der Schlüsselspieler bei diesem Sieg. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Schon in der ersten Halbzeit gaben die Grün-Roten vom Anpfiff weg den Ton an. Die eigene Verteidigung stand kompakt, sodass die Gäste aus Minden kaum Räume fanden. Und wenn sie tatsächlich mal eine Lücke fanden, scheiterten sie häufig an SCM-Schlussmann Sergey Hernández. Der 30-Jährige sollte bis zum Abpfiff eine starke Paradenquote von 36 Prozent (12 Paraden) vorweisen.

In der Offensive waren an diesem Tag besonders Magnus Saugstrup (acht Treffer, 100 Prozent) und Omar Ingi Magnusson (acht Treffer, 80 Prozent) sehr gut aufgelegt und die Defensive des 15. der Bundesliga hatte Schwierigkeiten mit dem Tempo des SCM mitzuhalten.

Besonders Anfang der zweiten Hälfte, wo die Mannschaft von Bennet Wiegert noch einen Gang hochschaltete, zeigte sich der Klassenunterschied. Nach erst knapp sieben Minuten gelang Minden der erste Treffer, während die Offensive der Elbestädter regelrecht beflügelt aufspielte.