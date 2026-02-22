Doppelschlag beim SCM: Musche und Mertens verlängern

Magdeburg - Erfreuliche Nachrichten für die Anhänger des SC Magdeburg! Im Rahmen des Heimspiels gegen Minden gibt der SCM die Vertragsverlängerungen mit seinen zwei Flügelspielern Lukas Mertens (29) und Matthias Musche (33) bekannt. Die beiden sind nicht nur auf dem Feld enorm wichtig, sondern für viele SCMler absolute Identifikationsfiguren.

Schon seit er acht Jahre alt war, trägt Matthias Musche (33) die Farben des SCM. © Michael Hundt/dpa

Mindestens zwei weitere Jahre werden die beiden auf der Platte in der GETEC-Arena zu sehen sein. Matthias Musche verlängert bis 2028, sein Flügelpartner Lukas Mertens erhält sogar ein neues Arbeitspapier bis 2029.

Musche trug Grün-Rot bereits als Achtjähriger und ist seit 2011 fester Bestandteil des Profikaders beim SCM. Auch Mertens, der 2017 an die Elbe wechselte, hat sich mit seiner Titelsammlung schon längst in die Historie des SC Magdeburg eingefunden. Dazu gehören die Deutsche Meisterschaft, die Champions League und der Super Globe.

"Beide sind seit Jahren feste Größen in der Mannschaft und bringen nicht nur Energie aufs Feld, sondern übernehmen auch in der Kabine Verantwortung. Ich weiß, was ich an ihnen habe - und umgekehrt. Dass die zwei jetzt verlängern, bestätigt unseren gemeinsamen Weg und freut mich ungemein", schaut Coach Bennet Wiegert (44) freudig auf die beiden Verlängerungen.

Für die Magdeburger Verantwortlichen bedeutet das weitere Planungssicherheit, mit diesen beiden Identifikationsfiguren in die nächsten Saisons zu starten.