Doppelschlag beim SCM: Musche und Mertens verlängern
Magdeburg - Erfreuliche Nachrichten für die Anhänger des SC Magdeburg! Im Rahmen des Heimspiels gegen Minden gibt der SCM die Vertragsverlängerungen mit seinen zwei Flügelspielern Lukas Mertens (29) und Matthias Musche (33) bekannt. Die beiden sind nicht nur auf dem Feld enorm wichtig, sondern für viele SCMler absolute Identifikationsfiguren.
Mindestens zwei weitere Jahre werden die beiden auf der Platte in der GETEC-Arena zu sehen sein. Matthias Musche verlängert bis 2028, sein Flügelpartner Lukas Mertens erhält sogar ein neues Arbeitspapier bis 2029.
Musche trug Grün-Rot bereits als Achtjähriger und ist seit 2011 fester Bestandteil des Profikaders beim SCM. Auch Mertens, der 2017 an die Elbe wechselte, hat sich mit seiner Titelsammlung schon längst in die Historie des SC Magdeburg eingefunden. Dazu gehören die Deutsche Meisterschaft, die Champions League und der Super Globe.
"Beide sind seit Jahren feste Größen in der Mannschaft und bringen nicht nur Energie aufs Feld, sondern übernehmen auch in der Kabine Verantwortung. Ich weiß, was ich an ihnen habe - und umgekehrt. Dass die zwei jetzt verlängern, bestätigt unseren gemeinsamen Weg und freut mich ungemein", schaut Coach Bennet Wiegert (44) freudig auf die beiden Verlängerungen.
Für die Magdeburger Verantwortlichen bedeutet das weitere Planungssicherheit, mit diesen beiden Identifikationsfiguren in die nächsten Saisons zu starten.
"Matze" und "Speedy" über Verlängerung beim SCM
Auch die Akteure selbst haben Vorfreude auf die nächste Zeit und sind glücklich über die Verlängerungen: "Für mich ist der SC Magdeburg ein Stück Zuhause. Ich bin stolz darauf, hier mittlerweile schon seit 15 Jahren in der 1. Mannschaft zu spielen, und freue mich, auch in den kommenden Jahren Teil dieser Entwicklung zu sein", so Matthias "Matze" Musche.
Für Lukas Mertens war die Verlängerung eine "Herzensentscheidung", wie der 29-Jährige sagt: "Der SC Magdeburg ist für mich längst mehr als nur ein Verein. Es ist ein Ort geworden, den ich Heimat nenne. Ich fühle mich hier sportlich wie menschlich extrem wohl und habe gemeinsam mit meiner Familie in Magdeburg ein Leben aufgebaut."
Der gemeinsame Weg soll weiterhin so von Erfolg gezeichnet sein wie die Vergangenheit der Elbestädter. Dazu gehört unter anderem der deutsche Meistertitel.
