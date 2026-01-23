Zwangspause bei SCM-Star: Jonsson erleidet Mittelhandbruch
Magdeburg - Bitteres Aus für den Akteur vom SC Magdeburg, Elvar Örn Jonsson. Der 28-Jährige verletzte sich im letzten Gruppenspiel an der Hand, jetzt steht auch die Diagnose.
Die Hauptrunde der Handball-EM ist im vollen Gange und bis jetzt läuft es für die Spieler des SC Magdeburg hervorragend. Alle 13 Akteure des amtierenden Champions-League-Siegers sind aus der Gruppenphase in die Hauptrunde gekommen.
Für den Isländer Elvar Örn Jonsson (28) ist allerdings jetzt eine Zwangspause angesagt. Er verletzte sich im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn an der Hand. Die Diagnose lautet: Bruch des Mittelhandknochens, weshalb sogar eine OP nötig war, die am Donnerstag gut verlaufen ist.
Jonsson selbst war relativ schnell selbst klar, dass es sich um etwas Schwerwiegenderes handelt: "Ich hatte sofort das Gefühl, dass es mehr als nur eine Verstauchung war. Ich hörte ein Geräusch und hoffte, dass sich nur etwas verrenkt hat. Aber das war nicht der Fall, und ich vermutete, dass es sich um einen Bruch handelte", so der 28-Jährige gegenüber der isländischen Zeitung "Morgunbladit".
Die Isländer müssen dadurch natürlich im weiteren Verlauf des Turniers auf Jonsson verzichten. Sie absolvieren ihr erstes Hauptrundenspiel heute, um 15.30 Uhr gegen Kroatien.
Bennet Wiegert: "Er wird dem SC Magdeburg sehr fehlen"
Der SC Magdeburg muss mit dieser Verletzung womöglich acht Wochen auf ihren linken Rückraumspieler verzichten.
Trainer Bennet Wiegert (43) findet klare Worte: "Die Verletzung von Elvar schmerzt natürlich sehr. Elvar nimmt in unserem Spielkonzept eine bedeutende Rolle ein und ist ein wichtiger Teil des Teams. Er wird dem SC Magdeburg sehr fehlen. Zuallererst tut es mir aber für Elvar selbst leid. Ich hoffe, dass er schnell wieder auf dem Handball-Feld stehen kann", so der SCM-Coach in einer Pressemitteilung.
Der 28-Jährige kam in 19 Ligaspielen bislang auf ganze 39 Tore und zehn Assists. Dem SCM wird damit vorerst eine wichtige Stütze fehlen.
Titelfoto: Michael Hundt/dpa