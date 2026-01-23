Zwangspause bei SCM-Star: Jonsson erleidet Mittelhandbruch

Magdeburg - Bitteres Aus für den Akteur vom SC Magdeburg , Elvar Örn Jonsson. Der 28-Jährige verletzte sich im letzten Gruppenspiel an der Hand, jetzt steht auch die Diagnose.

Elvar Örn Jonsson (28, r.) wird mindestens sechs Wochen aussetzen müssen. © Michael Hundt/dpa

Die Hauptrunde der Handball-EM ist im vollen Gange und bis jetzt läuft es für die Spieler des SC Magdeburg hervorragend. Alle 13 Akteure des amtierenden Champions-League-Siegers sind aus der Gruppenphase in die Hauptrunde gekommen.

Für den Isländer Elvar Örn Jonsson (28) ist allerdings jetzt eine Zwangspause angesagt. Er verletzte sich im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn an der Hand. Die Diagnose lautet: Bruch des Mittelhandknochens, weshalb sogar eine OP nötig war, die am Donnerstag gut verlaufen ist.

Jonsson selbst war relativ schnell selbst klar, dass es sich um etwas Schwerwiegenderes handelt: "Ich hatte sofort das Gefühl, dass es mehr als nur eine Verstauchung war. Ich hörte ein Geräusch und hoffte, dass sich nur etwas verrenkt hat. Aber das war nicht der Fall, und ich vermutete, dass es sich um einen Bruch handelte", so der 28-Jährige gegenüber der isländischen Zeitung "Morgunbladit".