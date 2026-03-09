"Wir wollen es gut beenden": SCM mit Blick auf das letzte Champions-League-Spiel

Magdeburg - Die Generalprobe am Sonntag gegen Hannover ist dem SC Magdeburg geglückt, jetzt heißt es unter der Woche wieder Champions League. Am Mittwoch müssen die Elbestädter auswärts in die französische Hauptstadt, um im letzten Gruppenspiel gegen PSG anzutreten.

Felix Claar (29, M.) war im Hinspiel der Matchwinner für den SCM. © Michael Hundt/dpa

Im Hinspiel zwischen den beiden, welches in Magdeburg stattfand, agierten die Grün-Roten in der Anfangsphase etwas schleppend, nahmen im Verlauf der Partie aber immer mehr die Zügel in die Hand. Unterschiedsspieler an diesem Tag war vor allem Felix Claar (29), der mit zehn Treffern und einer 100 Prozent Wurfquote erheblichen Anteil an dem 37:31-Sieg hatte.

Die Pariser stehen in der Gruppe B aktuell auf Tabellenrang vier und haben den Platz in den Playoffs bereits sicher. Im letzten Gruppenspiel gegen RK Pelister mussten sie sich mit einem 34:34-Unentschieden zufriedengeben.

Für den SC Magdeburg geht es in diesem Match möglicherweise noch um die Tabellenführung in Gruppe B. Nachdem sie in der vorigen Woche im Topspiel gegen Barcelona verloren hatten, steht die Mannschaft aktuell auf Rang zwei. Sollten die Spanier im Parallelspiel am Mittwochabend verlieren und der SCM gewinnen, hätten die Elbestädter den ersten Platz wieder sicher. "Wir stehen im Viertelfinale, deshalb wollen wir das gegen Paris auch gut beenden", sagte Gisli Kristjansson (26).

Auswärts ist der SC Magdeburg weiterhin ungeschlagen und diese Serie möchten Bennet Wiegert (44) und sein Team sicherlich fortsetzen.