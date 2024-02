SCM zerstört MTM! Musche ist und bleibt ein Magdeburger Kind

Runtergebrochen funktionierte bei den Gästen nichts. Dafür wurden sie in gewohnter Manier von den Magdeburgern nach und nach zerpflückt, die konsequent jeden noch so kleinen Fehler bestraften. 16:11 zur Pause.

Ein Film mit ausgewählten Momenten seiner bisherigen Karriere flimmerte vor dem Anwurf gegen Melsungen über den Videowürfel in der Arena, das Schlussbild offenbarte die Verlängerung.

Musche bleibt an Bord und wurde vom Verein mit einem kleinen Rentenvertrag ausgestattet.

Souveräner Sieg gegen Melsungen. Bennet Wiegert (v.) konnte zufrieden sein. (Archivbild) © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Die zweite Hälfte änderte nicht viel am Spielverlauf. Wiegerts Männer machten, was sie immer machen, und hatten spätestens in der 40. Minute alles auf den nächsten Heimsieg gestellt.

Kleine Ansätze von Gegenwehr waren mit viel Gutherzigkeit bei Melsungen zu erkennen. Von einem Aufbäumen konnte aber nicht die Rede sein. Innerhalb weniger Minuten baute der SCM sich ein Zehn-Tore-Polster auf.

Von Nachlassen konnte danach nicht die Rede sein. Der SCM ließ den Nachmittag für die Gäste aus Hessen immer länger werden, überrollte seinen Gegner in der Schlussphase.

Die 40-Tore-Marke wurde nur knapp verfehlt. Endstand: 39:24. Für Magdeburg war es die nächste Machtdemonstration, das jetzt bei 29 Spielen in Folge ohne Niederlage steht. Für Melsungen wurde es ein mehr als gebrauchter Tag.