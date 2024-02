SC Magdeburg mit Machtdemonstration in Kiel! Wer soll dieses Team schlagen?

Kiel – Das Gigantenduell zweier absoluter Handballschwergewichte am heutigen Mittwochabend zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel hielt alles, was man sich im Vorfeld erhofft hatte. Tempo, Wille, Kampf und Leidenschaft über die gesamte Spielzeit. Am Ende wurde es ein verdienter 33:26 (15:13)-Auswärtserfolg einer richtig starken Mannschaft aus Magdeburg, die nun bei unfassbaren 28 Spielen in Folge ohne Niederlage steht.