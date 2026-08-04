Sensation in Paris: Florian Wellbrock schwimmt zu EM-Gold

Paris (Frankreich) - Vor zwei Jahren musste er sich bei den Olympischen Spielen in Paris enttäuschend geschlagen geben, jetzt darf sich Florian Wellbrock (28) feiern lassen. Der Magdeburger gewinnt EM-Gold über zehn Kilometer.

Florian Wellbrock (28) kann in Paris Wiedergutmachung betreiben. © Aurelien Morissard/AP/dpa

Bis auf den letzten Metern lieferte sich Wellbrock einen packenden Endspurt mit dem Ungarn David Betlehem, welchen er letztendlich mit nur zwei Sekunden Vorsprung für sich entschied.

Die Bedingungen waren dabei deutlich besser als noch vor zwei Jahren, mit weniger Strömung, wärmerem und zudem sauberem Wasser.

Dabei zählte sich Wellbrock vor dem Rennen selbst nicht zum engeren Favoritenkreis. Aus gutem Grund: Der 28-Jährige befindet sich in einer schwierigen Saison, in der er mehrere Krankheitspausen einlegen musste.

Auch deshalb versuchte er vor der EM die eigenen Erwartungen realistisch zu formulieren: "Richtung europäische Spitze fehlt da momentan einiges", sagte der Freiwasserschwimmer. Jetzt darf sich Wellbrock als Europameister feiern lassen.