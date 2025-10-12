Sieg gegen Bergischen HC: SC Magdeburg bleibt weiter ungeschlagen

Magdeburg - Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga den nächsten Erfolg eingefahren.

SC Magdeburgs Omar Ingi Magnusson (28) war mit sieben Treffern einer der besten Schützen. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Gegen den Bergischen HC siegten die Elbestädter am Sonntagnachmittag vor 6600 Zuschauern mit 39:30 (19:16).

Beste Magdeburger Schützen waren Elvar Örn Jonsson (28) und Omar Ingi Magnusson (28) mit je sieben Treffern, dazu gelangen Torwart Matej Mandic (23) 14 Paraden.

In der Liga liegt der SCM auf Rang zwei, hat aber ein Spiel weniger absolviert als Spitzenreiter Flensburg.

Magdeburg startete defensiv konzentriert, wehrte die ersten BHC-Angriffe ab und führte schnell mit vier Toren (4:0/6.). Anschließend steigerten sich die Gäste im Angriff und verkürzten, auch weil der SCM einige Angriffe überhastet und ungenau abschloss (7:6/14.).

Der Magdeburger Abwehr fehlte phasenweise der Zugriff, aber trotzdem konnten sich die Elbestädter wieder leicht absetzen (12:8/19.). Bis zur Pause verpasste der SCM eine höhere Führung, vergab vorn zu häufig.