Siegeszug geht weiter: SC Magdeburg gewinnt auch Ostderby in Eisenach

Eisenach – Die heimstarken Handballer des ThSV Eisenach konnten den Siegeszug des SC Magdeburg nicht stoppen.

Magdeburgs Omar Ingi Magnusson (18) trug größtenteils zum Erfolg der Mannschaft bei. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

Die Thüringer verloren ihr Heimspiel gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter der Bundesliga mit 25:30 (14:14). Den größten Anteil am 17. Saisonerfolg im 19. Punktspiel der Magdeburger hatten Omar Ingi Magnusson (18, 7) und Matthias Musche (33, 7/2).

Für die Eisenacher, die ihre bisherigen Punkte allesamt daheim geholt und in der Werner-Aßmann-Halle erst die dritte Niederlage in dieser Saison kassierten haben, erzielten Peter Walz (31), Stephan Seitz (23) und Vukasin Antonijevic (21, je 5) die meisten Tore.

Der Außenseiter startete mutig und lag nach 19 Minuten mit 10:8 in Führung. Doch auf Dauer konnten die Gastgeber dem variablen Angriffsspiel des Gegners nicht mehr Paroli bieten, zumal sich immer mehr eigene Fehler sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einschlichen.

Diese Aussetzer bestraften die Magdeburger konsequent. Mit drei Toren in Serie setzen sich die Gäste auf 17:14 (35.) ab und bauten diese Führung bis zur 49. Minute auf 25:20 aus.