Spannendes Duell: SC Magdeburg müht sich zum Sieg gegen BHC
Wuppertal - In einem packenden Bundesliga-Duell hat der SC Magdeburg wieder einmal Probleme richtig in die Partie zu finden. Am Ende profitieren sie von ihrer eigenen Qualität und gegnerischen Fehlern in der Schlussphase, um mit 27:25 (11:11) gegen den Bergischen HC zu gewinnen.
Mit einem Rückstand von 5:8 bis Minute 20 war den Elbestädtern anzumerken, dass ihnen das verlorene Duell in der Champions League gegen PSG sichtlich noch in den Knochen steckte. Zwischen Minute 12 und 19 hatte der SCM nur ein einziges Tor erzielen können.
Dann aber kam die erste Auszeit des SCM, in der Coach Bennet Wiegert genau die richtigen Worte fand: "Jetzt atmen wir mal ruhig durch. Wichtig ist jetzt bitte im Angriff mehr Bewegung reinzubekommen", versuchte der 44-Jährige auf seine Mannschaft einzuwirken. Und das schaffte er. Bis zur Halbzeit schaffte der SCM auszugleichen.
"Unser Rhythmus passt nicht so richtig, aber wir kommen langsam rein ins Spiel", sagte Magnus Saugstrup in der Halbzeit im Interview bei Dyn.
Spannender Kampf in Hälfte zwei
Nach dem Pausenpfiff sahen die Zuschauer ein Duell auf absoluter Augenhöhe. Auch wenn die Grün-Roten eine Zwei-Tore-Führung herausspielen konnte, schafften sie es nicht sich wirklich abzusetzen. Auch, weil dann wieder eine Schwächephase folgte: Von Minute 42 bis 53 erzielten sie wieder lediglich drei Tore.
Deshalb war das Spiel bis zehn Minuten vor dem Ende wieder ausgeglichen und es bahnte sich ein Krimi an. Auf der Platte ging es hin und her, letztendlich war es ein einziger misslungener Angriff der Gastgeber in den letzten fünf Minuten, den der Spitzenreiter, welcher in dieser Phase souverän traf, ausnutzen konnte.
Am Ende durfte sich die Mannschaft von Bennet Wiegert über einen 27:25-Sieg freuen, für den die Elbestädter einmal mehr extrem arbeiten mussten und häufig die Leichtigkeit und offensive Qualität vermissen ließ.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa