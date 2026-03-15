Spannendes Duell: SC Magdeburg müht sich zum Sieg gegen BHC

Wuppertal - In einem packenden Bundesliga-Duell hat der SC Magdeburg wieder einmal Probleme richtig in die Partie zu finden. Am Ende profitieren sie von ihrer eigenen Qualität und gegnerischen Fehlern in der Schlussphase, um mit 27:25 (11:11) gegen den Bergischen HC zu gewinnen.

Am Ende können sich die Elbestädter in den letzten fünf Minuten durchsetzen. © Andreas Gora/dpa

Mit einem Rückstand von 5:8 bis Minute 20 war den Elbestädtern anzumerken, dass ihnen das verlorene Duell in der Champions League gegen PSG sichtlich noch in den Knochen steckte. Zwischen Minute 12 und 19 hatte der SCM nur ein einziges Tor erzielen können.

Dann aber kam die erste Auszeit des SCM, in der Coach Bennet Wiegert genau die richtigen Worte fand: "Jetzt atmen wir mal ruhig durch. Wichtig ist jetzt bitte im Angriff mehr Bewegung reinzubekommen", versuchte der 44-Jährige auf seine Mannschaft einzuwirken. Und das schaffte er. Bis zur Halbzeit schaffte der SCM auszugleichen.

"Unser Rhythmus passt nicht so richtig, aber wir kommen langsam rein ins Spiel", sagte Magnus Saugstrup in der Halbzeit im Interview bei Dyn.