Spannung bis zum Schluss: SC Magdeburg holt 25. Ligasieg in dieser Saison

Magdeburg - In einem umkämpften Bundesligaspiel behält am Ende der SC Magdeburg die Oberhand und gewinnt mit 35:31 (15:14) gegen Erlangen. Die Mannschaft von Bennet Wiegert hat zwischenzeitlich stark zu kämpfen, nutzt dann aber die Schlussphase, um die Partie zu entscheiden.

Der SCM hat mit dem Sieg weiterhin sieben Punkte Abstand auf den Verfolger aus Flensburg. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Von Beginn an ähnelte die Partie sehr dem Hinspiel zwischen beiden, in welchem Erlangen den Magdeburgern einen Punkt klauen konnte. Die Elbestädter taten sich in der ersten Hälfte recht schwer und konnten sich bei Matej Mandic bedanken, der kurz vor der Halbzeit einen Siebenmeter parierte, sodass es mit einer 15:14-Führung in die Pause ging.

Nach dem Wiederanpfiff sorgten die Elbestädter dann für klare Verhältnisse. Nach den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs stand es bereits 23:18 für die Gastgeber. Wer allerdings dachte, dass das schon die Vorentscheidung sei, der lag falsch.

Denn Erlangen gab sich in keiner Sekunde des Spiels auf und den Magdeburgern unterliefen zu viele Fehler, sodass die Gäste in Minute 54 bis auf einen Treffer an den SCM herankamen.

Die Mannschaft von Bennet Wiegert nutzte diese kleine "Aufholjagd" ihrer Gegner allerdings als Weckruf und schaltete einen Gang hoch.