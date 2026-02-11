Tabellenführung ausgebaut: SCM gewinnt Auftakt gegen Lemgo

Magdeburg - Dem SC Magdeburg gelingt ein erfolgreicher Auftakt in das Jahr 2026. Im tabellarischen Spitzenspiel gegen Lemgo Lippe, die vor diesem Spieltag auf Platz drei rangierten, zeigte der SCM die ganze Qualität, die im Kader steckt und baut mit dem 36:32-Sieg (19:13) seine Tabellenführung aus.

Bennet Wiegert (44) konnte den ersten Sieg des Jahres bejubeln. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Optimal startete die Partie dabei nicht, doch nach anfänglichen Schwierigkeiten, in Form von Fehlwürfen, fanden die Gastgeber immer besser ins Spiel. Besonders im Defensivbereich standen die Elbestädter sehr sicher. Der erste Gegentreffer ereilte sie erst nach knapp sieben Minuten.

Herauszuheben war wieder einmal Keeper Hernandez, der bis zur 16. Minute bereits sieben Paraden vorzuweisen hatte, am Ende der ersten Hälfte waren es neun gehaltene Bälle. In der Offensive erwischte Felix Claar mit fünf Treffern einen famosen Tag. Bis zur Halbzeit stand es damit 19:13 aus Sicht der Gastgeber, die bis dahin alles unter Kontrolle hatten.

Im zweiten Durchgang ließ diese Kontrolle dann aber etwas nach. Der SCM zeigte sich fehleranfällig, doch wirklich gefährlich konnte Lemgo nicht werden, auch aufgrund der Qualität von Magdeburg. Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen zeigten sich kämpferisch, am Ende gewann der SCM aber verdient mit 36:32.