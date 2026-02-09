Topspiel zum Auftakt: SCM vor schwieriger Aufgabe

Magdeburg - Am Mittwochabend um 20 Uhr hat das Warten für Handball-Fans endlich ein Ende: Der SC Magdeburg trifft zum Rückrundenauftakt zu Hause auf Lemgo und will mit Schwung in das neue Kalenderjahr starten.

Das Hinspiel konnte der SCM auswärts mit 33:29 für sich entscheiden. © Michael Hundt/dpa

Dass diese Begegnung kein Selbstläufer wird, ist allen Beteiligten bewusst. Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen stehen aktuell auf dem dritten Tabellenplatz, sechs Punkte hinter den Magdeburgern. Auch deshalb darf das kommende Duell völlig zu Recht als ein Topspiel deklariert werden.

Die Gastgeber von der Elbe sind trotzdem die klaren Favoriten. In der "stärksten Liga der Welt" hat der SCM noch kein einziges Spiel verloren, spielte zweimal Remis und konnte die restlichen 17 Duelle für sich entscheiden. Neben dieser hervorragenden Bilanz wird auch das heimische Publikum nach anderthalb Monaten Pause wieder Feuer und Flamme sein.

Im Hinspiel dominierte der SCM die Partie nach Belieben und kassierte erst in Minute zehn ihren ersten Gegentreffer. Insbesondere Omar Ingi Magnusson (28), der 15 Treffer erzielte, hatte einen großen Anteil am 33:29-Sieg der Magdeburger.

Bei einem Sieg könnte der SCM den Abstand von fünf Punkten auf den Zweitplatzierten aus Flensburg halten. Die wiederum spielen schon am Dienstag gegen Gummersbach und haben die Möglichkeit, Druck auf den SCM auszuüben.