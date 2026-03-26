"Tempo wird der Schlüssel sein": SC Magdeburg vor Topspiel gegen Füchse Berlin

Magdeburg - Die zweiwöchige Bundesliga-Pause ist am Wochenende vorbei und der nächste Spieltag der "besten Liga der Welt" hat es in sich. Am Samstagnachmittag (16.05 Uhr) nämlich trifft der SC Magdeburg als Tabellenführer im Topspiel auf die Füchse Berlin, die direkt dahinter auf Platz zwei rangieren.

Auf Mathias Gidsel (27, l.), MVP der Europameisterschaft 2026, muss der SCM ganz besonders aufpassen. © Andreas Gora/dpa

Die Elbestädter gehen mit einem Vorsprung von sechs Punkten in dieses Duell, in welchem sie, aufgrund des Heimvorteils, durchaus als Favorit gehandelt werden. "Das Tempo wird sicherlich der Schlüssel sein. Nicht nur das eigene Tempospiel voranzutreiben, sondern auch das Tempo des Gegners ein Stück im Zaum zu halten", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert (44) im Rahmen einer Medienrunde.

In Sachen Torverhältnis ist der SC Magdeburg allerdings, wenn auch nur gering, im Nachteil gegenüber den Berlinern. Der SCM steht bei +146 Toren, während die Füchse bei einem Verhältnis von +151 stehen. Für Wiegert ist das kommende Duell deshalb umso wichtiger:

"Am Samstag kommt es ganz besonders darauf an, denn da zählt jedes Tor doppelt. Die Treffer, die du machst, sind beim Gegner automatisch auf der Negativseite. Dieser Verantwortung sollte man sich durchaus bewusst sein und es nicht wegreden", so der 44-Jährige.

Der SC Magdeburg hat am Wochenende die Chance auf eine kleine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft, dessen sind sich auch die Experten sicher: "Schlagen sie die Füchse zu Hause, sind sie deutscher Meister", prophezeite Handball-Ikone Stefan Kretzschmar (53) rund zweieinhalb Monate vor Saisonende bei Dyn.