13.06.2026 14:20 Titelverteidigung gescheitert: SCM verliert im CL-Halbfinale gegen Füchse Berlin

Es ist die große Enttäuschung bei allen SCM-Anhängern: Der SC Magdeburg verliert im CL-Halbfinale gegen die Füchse aus Berlin und spielt nun um Platz drei.

Von Thorben Latzel

Köln - In einem Spiel auf allerhöchstem Niveau hat der SC Magdeburg am Ende das Nachsehen und verliert das Champions-League-Halbfinale mit 35:40 (17:19) gegen die Füchse Berlin. Besonders in der Schlussphase schienen die Elbestädter wie ausgewechselt.

Besonders den MVP der abgelaufenen Bundesliga-Saison bekam der SCM kaum unter Kontrolle: Mathias Gidsel (m., 27) © Marius Becker/dpa In einem packenden deutschen Champions-League-Duell muss der SC Magdeburg am Ende die verdiente Niederlage hinnehmen. Die Füchse agierten in den letzten zehn Minuten dieses Halbfinals gnadenlos, während die Mannschaft von Bennet Wiegert wie ausgewechselt wirkte. "Das war ein verdienter Sieg für die Füchse. Es ist kein Geheimnis, dass wir extrem unglücklich über dieses Resultat sind, aber das ist Teil dieses Sports, den wir so lieben", sagte der SCM-Coach in der anschließenden PK. Dabei sah es das ganze Spiel lang so aus, als würde sich diese Begegnung erst in den letzten Minuten entscheiden. In der ersten Hälfte wurden die Zuschauer Zeuge eines echten Spektakels, in dem beide Mannschaften mit offenem Visier in die Partie gingen und keine Zeichen der Hemmung vorhanden waren. HC Elbflorenz HCE-Coach Haber schickt Kampfansage an Absteiger Leipzig Die Hauptstädter behielten über die meiste Zeit zwar die Führung, doch die Grün-Roten blieben dran und konnten in der 48. sogar selbst in Führung gehen (33:32). Ironischerweise sorgte dieser Treffer scheinbar für eine Blockade beim SCM, denn ganze zehn Minuten lang durften sie kein einziges Tor mehr bejubeln, auch weil der Berliner Schlussmann Dejan Milosavljev nochmal aufdrehte. Die Füchse trafen in dieser Phase munter weiter, sodass Magdeburg sich am Ende mit 35:40 geschlagen geben musste. Die Mission Titelverteidigung ist für den SC Magdeburg damit gescheitert. Jetzt geht es für die Mannschaft von Bennet Wiegert darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Im Spiel um Platz drei treffen die Elbestädter am Sonntag (15 Uhr) entweder auf Aalborg oder den FC Barcelona.

Wir berichteten im Live-Ticker. Den gibt es hier zum Lesen:

16.41 Uhr: SC Magdeburg verliert Halbfinale und spielt am Sonntag um Platz drei

Kurz nach diesem Treffer dann der Schlusspfiff. Der SC Magdeburg muss sich am Ende mit 35:40 geschlagen geben.

16.39 Uhr: Dejan Milosavljev sorgt für Entscheidung

Mit noch einer Minute auf der Uhr geht der SCM mit einem freien Tor in das Angriffsspiel, bringt den eigenen Angriff allerdings nicht durch, wodurch Dejan Milosavljev auf's freie Tor werfen kann und zum 40:35-Endstand trifft.

16.37 Uhr: Endlich mal wieder ein Lebenszeichen des SCM, das vermeintlich zu spät kommt. Zwei schnelle Treffer sorgen für das 35:38, doch die Zeit rennt ihnen davon.

16:34 Uhr: Das könnte die Entscheidung sein: Dejan Milosavljev pariert abermals einen Wurf der Magdeburger. Gidsel bedankt sich im Angriff in Form des 38. Berliner Treffers an diesem Abend.

16.31 Uhr: Füchse Berlin gehen mit drei in Führung

Der SC Magdeburg bekommt im Angriff das Stürmerfoul gegen sich gepfiffen und muss dabei zusehen, wie die Berliner zur Drei-Tore-Führung einwerfen (33:36). Mittlerweile ist die Mannschaft von Bennet Wiegert jetzt seit sieben Minuten ohne Tor.

16.28 Uhr: Jetzt kann es ganz bitter werden für den SC Magdeburg. Auch Felix Claar schafft es nicht den Ball am Füchse-Schlussmann vorbeizubringen. Die Hauptstädter können das aber nicht für die dreifache Führung nutzen, sondern werfen nur ans Außennetz.

16.26 Uhr: Matthias Musche kommt aus zu spitzem Winkel zum Wurf und scheitert am Berliner Keeper. Die Füchse lassen sich nicht zweimal bitten und machen das 35:33.

16.24 Uhr: Einen Abstimmungsfehler in der Offensive der Elbestädter können die Berliner ausnutzen und gehen wieder mit 34:33 in Führung. Hier ist völlig offen, wer am Ende dieses Spiel für sich entscheiden wird.

16.22 Uhr: Und diesen kann Magnusson zur 33:32-Führung nutzen.

16.21 Uhr: Die Füchse kommen mit dem Schrecken davon. Es gibt nur Siebenmeter und eine Zwei-Minuten-Strafe für Herburger.

16:21 Uhr: Aktuell checken die Schiedsrichter eine mögliche rote Karte für Berlin.

16.17 Uhr: SC Magdeburg dreht das Spiel

Der SC Magdeburg geht zum ersten Mal in diesem Halbfinale in Führung! Und das dank Sergey Hernández, welcher einen optimistischen Wurfversuch der Füchse parieren kann. Auf der anderen Seite trifft der SCM zum 32:31.

16.16 Uhr: Alles deutet darauf hin, dass die Entscheidung hier in den letzten Sekunden fallen wird. Beide Mannschaften schenken sich nichts und es geht mit einem 31:31 in die letzten 13 Minuten.

16:12 Uhr: Jetzt auch die Füchse mit einem Fehler, welchen Magdeburg direkt ausnutzen kann: Nach eigenem Treffer können die Elbestädter den Ball in eigener Defensive klauen und gleichen dann per Siebenmeter zum 29:29 aus.

16:10 Uhr: Aktuell steht es 27:29 aus Sicht der Magdeburger, die wieder besser ins Spiel gefunden haben. Momentan können die Füchse die Führung allerdings konstant bei zwei Toren halten.

16:09 Uhr: 20.122 Zuschauer sind in der Lanxess Arena zu Gast. Das wurde gerade auf dem Videowürfen eingeblendet.

16:06 Uhr: Die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit sind vorbei und die Ähnlichkeit zu Hälfte eins ist unverkennbar. Es geht Hin und Her, beide Mannschaften agieren auf einem extrem hohen Niveau und verzeihen keinen einzigen Fehler.

16.02 Uhr: Magdeburg ist voll im Spiel! Durch einen Siebenmeter, herausgeholt von Felix Claar, kann der SCM auf 23:24 stellen und ist wieder bis auf ein Tor dran.

15.59 Uhr: Sergey Hernández mit Monster-Parade

Nach einem erfolglosen Angriff des SCM rennt Gidsel alleine auf das Magdeburger Gehäuse zu und ist drauf und dran auf eine Vier-Tore-Führung zu stellen. Stattdessen packt Sergey Hernández eine Monster-Parade aus und die Grün-Roten bekommen ihren Angriff durch, sodass es jetzt 21:23 steht.

15.57 Uhr: Es geht direkt so weiter, wie es aufgehört hat. Der SC Magdeburg kann zwar zwei Treffer der Füchse schnell kontern, doch nach dem dritten bekommt wieder Berliner-Keeper Lasse Ludwig die Finger an den Ball.

15.55 Uhr: Zweite Halbzeit startet

Weiter geht es in diesem sehr aufregenden deutschen Duell im Champions League Halbfinale.

15.42 Uhr: Unterhaltsame erste Hälfte macht Lust auf mehr

In einem Duell auf sehr hohem Niveau geht der SC Magdeburg mit 17:19 in die Kabine. Noch ist für die Mannschaft von Bennet Wiegert alles offen, denn sie bleiben am Bundesliga-Konkurrenten dran und schaffen es das eigene Spiel immer mehr durchzuziehen. Im zweiten Durchgang wird es jetzt auch auf Sergey Hernández und Matej Mandic ankommen. Die beiden Torhüter kommen insgesamt erst auf zwei Paraden.

15.39 Uhr: Halbzeit in diesem CL-Halbfinale

Der letzte Moment in der ersten Halbzeit gehört Tim Hornke, der aus spitzem Winkel mit großartiger Technik zum 17:19 verkürzen kann.

15.38 Uhr: Drei-Tore-Führung für die Füchse

Der SCM ist im Angriff zu behäbig und verpasst dann auch noch die Rückwärtsbewegung, wodurch die Hauptstädter mit 18:15 in Führung gehen können.

15.33 Uhr: Auch bei den Berlinern jetzt der Torwartwechsel, der sich sofort auszahlt: Lasse Ludwig pariert zwei SCM-Angriffe hintereinander.

15.30 Uhr: Erste Auszeit von Bennet Wiegert. Die Elbestädter können nach 23 Minuten auf ein 14:15 stellen und lassen die Hauptstädter nicht davon ziehen. "Jungs, ruhig bleiben und weitermachen", war Wiegert zu vernehmen.

15.26 Uhr: 20 Minuten sind vorbei und in den letzten Minuten haben die Füchse etwas besser ins Spiel gefunden. Insbesondere Mathias Gidsel wurde immer mehr in Szene gesetzt. Magdeburg kann den zweifachen Rückstand (12:14) aktuell nicht verkürzen.

15.23 Uhr: SCM mit erstem Torwartwechsel

Mittlerweile ist Matej Mandic für Sergey Hernández zwischen den Pfosten der Grün-Roten.