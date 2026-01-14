Überraschung: Keeper Portner verlässt den SC Magdeburg

Magdeburg - Transferüberraschung beim SC Magdeburg : Torwart Nikola Portner (32) wird seinen Vertrag, der eigentlich bis 2027 galt, nicht erfüllen. Er wird den Verein auf eigenen Wunsch hin zum Ende der Saison verlassen.

Der 32-Jährige wird den Verein auf eigenen Wunsch zum Ende der Saison verlassen. © Eroll Popova/dpa

Der Schweizer Nationalspieler war in der Saison 2022/23 von Chambery Savoie HB aus Frankreich nach Magdeburg gewechselt und war seitdem fester Bestandteil des Erfolgs.

In seiner ersten Saison konnte er mit dem SC Magdeburg sofort die Champions League gewinnen und im späteren Verlauf des Jahres 2023 wurde der SCM Sieger der Klub-Weltmeisterschaft.

Portner spielte bei diesen erfolgreichen Turnieren eine entscheidende Rolle.

Bennet Wiegert (43), Trainer des SC Magdeburg, bedauert die Entscheidung des Schweizers: "Niko ist ein wichtiger Teil unseres Teams. Wir hätten die Zusammenarbeit mit Niko daher gerne in der kommenden Spielzeit fortgesetzt und uns gewünscht, die Geschichte mit ihm noch ein Stück weiterzuschreiben – doch Niko hat sich anders entschieden."