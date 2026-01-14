Überraschung: Keeper Portner verlässt den SC Magdeburg
Magdeburg - Transferüberraschung beim SC Magdeburg: Torwart Nikola Portner (32) wird seinen Vertrag, der eigentlich bis 2027 galt, nicht erfüllen. Er wird den Verein auf eigenen Wunsch hin zum Ende der Saison verlassen.
Der Schweizer Nationalspieler war in der Saison 2022/23 von Chambery Savoie HB aus Frankreich nach Magdeburg gewechselt und war seitdem fester Bestandteil des Erfolgs.
In seiner ersten Saison konnte er mit dem SC Magdeburg sofort die Champions League gewinnen und im späteren Verlauf des Jahres 2023 wurde der SCM Sieger der Klub-Weltmeisterschaft.
Portner spielte bei diesen erfolgreichen Turnieren eine entscheidende Rolle.
Bennet Wiegert (43), Trainer des SC Magdeburg, bedauert die Entscheidung des Schweizers: "Niko ist ein wichtiger Teil unseres Teams. Wir hätten die Zusammenarbeit mit Niko daher gerne in der kommenden Spielzeit fortgesetzt und uns gewünscht, die Geschichte mit ihm noch ein Stück weiterzuschreiben – doch Niko hat sich anders entschieden."
Auch bei dem Gewinn der Champions League 2025 war Portner Teil des Kaders. Allerdings nur als Nummer 2, hinter dem spanischen Keeper Sergey Hernandez Ferrer (30).
Nikola Portner hatte zuletzt einen schwierigen Stand beim SCM
Für den 31-Jährigen war das Kalenderjahr 2025 sehr turbulent verlaufen. Nachdem im März 2024 geringe Spuren von Methamphetaminen, auch Crystal Meth genannt, bei ihm nachgewiesen worden waren, folgten monatelange Ermittlungen. Im Sommer 2025 dann die Entscheidung: er wurde rückwirkend für 21 Monate gesperrt.
Ab dem 10. Dezember war Portner dann zwar wieder spielberechtigt, beim SC Magdeburg hatte er bis dato allerdings keine Rolle mehr eingenommen.
"Die Jahre in Magdeburg waren für mich und meine Familie sehr prägend. Dennoch ist nun leider der Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen – eine Entscheidung, die mir alles andere als leichtgefallen ist", so der Keeper auf der SCM-Website. Ein schwieriges Ende, für einen Keeper, der den Erfolg der letzten Jahre beim SC Magdeburg mitgestaltet hat.
Für den SCM bedeutet das jetzt, dass dringend nach einem neuen Torwart gesucht werden muss. Denn neben Portner wird auch Sergey Hernandez Ferrer, aktuelle Nummer eins, den Verein im Sommer verlassen.
Titelfoto: Eroll Popova/dpa