Turnierbaum steht fest: Das sind die möglichen CL-Gegner des SC Magdeburg

Magdeburg - Der Turnierbaum der Handball-Champions-League steht fest und für den amtierenden CL-Sieger aus Magdeburg ist mittlerweile klar: Die Mission Titelverteidigung wird für die Mannschaft von Bennet Wiegert (44) zu einem echten Brett.

Der FC Barcelona ist in einem möglichen Halbfinale wohl der wahrscheinlichste Gegner. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Am 29. April startet die K.o.-Phase der diesjährigen Königsklasse für die Elbestädter. Der Gegner dieser Partie wird knapp einen Monat vorher in einem Hin- und Rückspiel zwischen KS Kielce und dem SC Szeged ermittelt.

Die Polen aus Kielce spielten eine starke Gruppenphase und sind als Drittplatzierter der Gruppe A, hinter Aalborg und den Füchsen, in die Playoffs eingezogen.

Der SC Szeged ist für den SCM ein bekanntes Gesicht, schließlich haben die Grün-Roten in der Gruppenphase schon zweimal gegen die Ungarn gespielt, wobei der SC Magdeburg in beiden Partien als Sieger vom Platz ging (40:32, 34:30).

Im weiteren Verlauf des Turnieres kann es dann zu Handball-Klassikern kommen. In einem möglichen Halbfinale ist ein Treffen mit dem FC Barcelona möglich, gegen die Spanier machte der SCM zuletzt keine gute Figur. Auf der anderen Seite des Turnierbaumes sind natürlich Mannschaften wie PSG, Aalborg und die Füchse Favoriten auf den Finaleinzug.