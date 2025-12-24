Vertrags-Verlängerung beim SCM, doch dann reißt die Siegesserie ab

Magdeburg - Tabellenführer SC Magdeburg hat im letzten Heimspiel des Jahres den zweiten Punkt der Ligasaison abgegeben. Gegen den THW Kiel gab es vor 6600 Zuschauern ein 26:26 (13:13).

Lukas Mertens (29) war bester Schütze für den SCM. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Beste Magdeburger Schütze waren Lukas Mertens (29) und Gisli Kristjansson (28) mit je sechs Toren. Für Magdeburg war es das erste Remis nach wettbewerbsübergreifend 23 Siegen in Folge.

Vor der Partie gaben die Magdeburger die Vertragsverlängerung von Daniel Pettersson (33) bekannt. Der Schwede wird ein weiteres Jahr für die Elbestädter auflaufen und in der neuen Saison mit Neuzugang Oskar Vind (25) das Rechtsaußen-Duo bei den Elbestädtern bilden. Pettersson läuft bereits seit 2016 für den SCM auf, bindet sich nun bis 2027 an Grün-Rot.

"Daniel ist ein Spieler, der jeder Mannschaft guttut. Sportlich ist auf ihn Verlass – und menschlich sowieso", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert (43) zur Verlängerung.

"Unsere Fans sind einmalig und immer für uns da. Ich freue mich darauf, mit diesem fantastischen Team weiterhin auf Titeljagd zu gehen", betonte Pettersson.