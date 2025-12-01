Zugang beim SC Magdeburg: Im Sommer folgt Vind auf Hornke

Oskar Vind (25) wird ab Sommer 2026 Spieler bei den Handballern vom SC Magdeburg. © Screenshot/Instagram/daikin_hbl

Der 25-jährige Däne hat einen Vertrag ab Sommer 2026 unterschrieben und soll beim SCM Rechtsaußen Tim Hornke (35) ersetzen, der seine Karriere nach der laufenden Saison beenden wird.

"Oskar passt nicht nur sportlich bestens zu unserem Team, sondern auch menschlich", sagte SCM-Trainer und Geschäftsführer Sport, Bennet Wiegert (43), in einer Vereinsmitteilung.

Vind begann seine Karriere in seiner Heimatstadt Roskilde und wurde 2021/22 als bester Rechtsaußen ins All-Star-Team der dänischen Liga gewählt.

2023 gewann er mit GOG die dänische Meisterschaft und debütierte im Nationalteam Dänemarks.