Erfolgssträhne setzt sich fort: SC Magdeburg feiert nächsten Kantersieg

Lübbecke - Die Handballer des SC Magdeburg haben ihre Erfolgsserie in der Bundesliga fortgesetzt.

Bester SCM-Werfer war Lukas Mertens (29) mit sieben Toren. (Archivbild) © Michael Hundt/dpa

Das Team von Trainer Bennet Wiegert (43) setzte sich bei Aufsteiger GWD Minden deutlich mit 36:21 (18:14) durch und feierte den achten Sieg nacheinander.

Linksaußen Lukas Mertens (29) war mit sieben Toren der beste Werfer des SCM, der mit 25:1 Punkten weiter an der Tabellenspitze thront.

Die Magdeburger starteten fahrig in die Partie und leisteten sich zunächst ungewohnt viele technische Fehler, so dass der Außenseiter nach elf Minuten mit 5:4 führte.

In der Folge brachten die Gäste deutlich mehr Tempo in ihre Aktionen und setzten sich mit vier Toren nacheinander auf 8:5 (16. Minute) ab. Zwar ließ der SCM bis zur Pause defensiv einiges zu, fand im Angriff aber zuverlässig gute Lösungen.