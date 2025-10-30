Nächster Verlust: Rückraum-Ass verlässt SC Magdeburg im Sommer

Magdeburg - Der Schweizer Handball -Nationalspieler Manuel Zehnder (26) wird den SC Magdeburg nach dieser Saison verlassen.

Rückraum-Ass Manuel Zehnder (26) verlässt den SC Magdeburg. © Andreas Gora/dpa

Im kommendem Sommer endet auch der Vertrag des 26 Jahre alten Rückraumspielers, der wegen einer schweren Knieverletzung seit Anfang Januar aussetzen muss.

"Die Entscheidung, Magdeburg zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen", sagte Zehnder: "Ich möchte noch einmal alles geben und mit dem SCM Titel gewinnen, bevor ich ein neues Kapitel beginne."

Wo Zehnder vom kommenden Sommer an spielen wird, wurde nicht mitgeteilt. Er war im August 2024 vom ThSV Eisenach nach Magdeburg gewechselt.

In der vorhergehenden Saison war er Torschützenkönig geworden.

Die Knieverletzung hatte er sich im Kreis der Schweizer Nationalmannschaft zugezogen.