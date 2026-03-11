Zweite CL-Niederlage in Folge: SCM verabschiedet sich schwach aus Gruppenphase

Paris - In diesem letzten CL-Gruppenspiel gerät der SC Magdeburg mit einer ungewohnt schwachen Leistung gegen Paris unter die Räder. Die Elbestädter haben Defizite im Angriff und der Verteidigung und müssen sich am Ende verdient mit 26:34 (11:15) geschlagen geben.

Für den SCM ist es in der Champions League die zweite Niederlage in Folge. © Frank Molter/dpa

Schon wie im Hinspiel gehörte die Anfangsphase dieses Duells klar den Parisern. Der SC Magdeburg hatte, wie im letzten Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona, extrem Probleme sein eigenes Angriffsspiel durchzubekommen. Immer wieder unterliefen einfache Fehler und die Genauigkeit ließ stark zu wünschen übrig. Bis Minute 19 stand es aus Sicht der Elbestädter bereits 5:12.

In den letzten Minuten bis zum Pausenpfiff kamen die Grün-Roten zwar auf 11:15 ran, doch die zweite Hälfte begann für den SCM desolat. Bis Minute 37 stand es bereits 13:22 und die Partie drohte komplett zu entgleisen. Gezwungenermaßen nahm SCM-Coach Wiegert eine Auszeit, in der er lautstark verkündete, was er von der bisher gezeigten Leistung hielt: "Kommt aus euren Ärschen raus", schrie er seinem Team entgegen.

Etwas ändern konnte diese Ansprache allerdings nicht: Immer wieder waren in der Defensive viel zu große Lücken, die von PSG dankend genutzt wurden. Im Angriff konnten die Elbestädter ebenfalls nur eine Schuss-Effizienz von 60 Prozent vorweisen. Fünf Minuten vor Schluss nahm ein sichtlich enttäuschter Bennet Wiegert die letzte Auszeit: "Jetzt kämpfen wir nur noch um das bestmögliche Ergebnis", so der Coach.