Tod mit nur 20 Jahren! Große Trauer um junge Handballerin

"Die 20-jährige Cartagena-Spielerin Blanca Guillén Sánchez, die für CAB Cartagena und Maristas Cartagena spielte, ist in der Hafenstadt gestorben", so das Statement zum tragischen Tod der Spanierin.

Die Königliche spanische Handballföderation (RFEBM) richtete ebenfalls emotionale Worte an die Verstorbene, übermittelte aufrichtiges Mitgefühl und tiefe Anteilnahme an die Angehörigen.

Die Sportlerin studierte an der polytechnischen Hochschule in Cartagena, strebte einen Abschluss in Biomedizintechnik an. Neben dem Studium ging sie ihrer großen Leidenschaft, dem Handballspielen, nach - und war Mitglied des örtlichen Vereins.