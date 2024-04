Zu großer Druck? Deutscher Handball-Star vor Bundesliga-Flucht!

Dabei läuft sein Vertrag in Mannheim noch bis 2026, doch selbst das soll nicht das große Hindernis für einen Wechsel sein, eine Ablöse ist im Gespräch. Knorr will nur weg aus Deutschland, runter von der Bildfläche!

Dribbelt Juri Knorr (23) schon bald in Dänemark statt im Trikot der Rhein-Neckar-Löwen auf? © Uwe Anspach/dpa

Handball-Ikone Stefan Kretzschmar (51) schätzte kürzlich bei Streamingdienst Dyn den Fall Knorr wie folgt ein:

"So wie er als Mensch ist und was er gerne im Leben hätte und erwartet, ist der Schritt absolut nachvollziehbar. Der Druck, den er hat, sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei den Rhein-Neckar Löwen, ist für ihn, so wie er sein Leben leben möchte, zu groß."

Mit anderen Worten: Knorr ist der Trubel um seine Person zu groß. Außerdem wäre die große Entfernung von Mannheim in seine Heimat Flensburg, nach Aalborg wäre es da schon kürzer.

Zudem gibt es in Dänemark deutlich weniger Ligaspiele und kürzere Reisestrecken als in Deutschland, was auch die physische Belastung Knorrs verringern könnte.

Vieles deutet auf einen Sommerwechsel hin, Kretzschmar vermutet:

"Er möchte gerne Verantwortung übernehmen. Er möchte auch gerne das Aushängeschild des deutschen Handballs sein. Aber diesen absoluten Superstar-Fokus, den will er, glaube ich, nicht."