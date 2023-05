Heute ist Tag des Purzelbaums: Deshalb solltet Ihr häufiger eine Rolle vorwärts machen!

Deutschland - Von wegen bloß ein Kindersport! Pünktlich zum internationalen Tag des Purzelbaums am 27. Mai erklären Experten, warum Ihr auch im Erwachsenenalter häufiger einmal auf die Matte steigen solltet.

Auf die Plätze, fertig, los! Ein Purzelbaum ist mehr als nur eine lustige Sportübung. © Daniel Peter/dpa

Die meisten Kinder zelebrieren und vollführen sie mit voller Hingabe: Purzelbäume. Wie die "Bild" berichtet, geht es dabei nicht ausschließlich um das Vergnügen an sich, sondern auch gesundheitliche Aspekte spielen im wahrsten Sinne des Wortes eine wichtige "Rolle".

So lässt Prof. Dr. Ingo Froböse (66), seines Zeichens Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule Köln, keine Zweifel an der Sinnhaftigkeit der oft belächelten Sport-Einheit.

"Krabbeln, Drehen, Hüpfen, Ziehen, Drücken – das sind Grundbewegungen des Menschen, die vor allem Kinder beim Spielen ausprägen. Der Purzelbaum gehört hier definitiv dazu", weiß der Fachmann guten Rat.

Aus medizinischer Sicht klingt das absolut plausibel, denn dank der Rotation in der Längs- und Querachse wird der Körper geschmeidiger und beweglicher. Darüber hinaus dient die Rolle vorwärts als ideale Sturzprophylaxe.