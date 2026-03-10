Jubelschreie im Osterzgebirge: Altenberger Sportinternat vorerst gerettet

Altenberg (Osterzgebirge) - Das Zittern hat ein Ende! Die Zukunft des Sportinternats "Glückauf" in Altenberg (Osterzgebirge), Sachsens Aushängeschild für die Nachwuchsförderung im Spitzensport, ist für die nächsten zwei Jahre gesichert.

Hier leben und trainieren die Olympiasieger von morgen: Das Sportinternat "Glückauf" in Altenberg. © Egbert Kamprath

Nach Ankündigung der Stadt Altenberg, das Sportinternat aus Kostengründen im Juli dieses Jahres abgeben zu müssen, war die Zukunft der Kaderschmiede für Olympiahoffnungen ungewiss.

Am Montagabend entschied der Kreistag einstimmig, in den nächsten zwei Jahren "alle nötigen Maßnahmen zur grundsätzlichen Betreibung des Sportinternats in Altenberg zu ergreifen", heißt es im Beschluss. Grund zum Jubel für Schulleiter Volker Hegewald (62): "Das ist ein ganz klares Zeichen für den Spitzensport und ein wichtiges Signal für Eltern und Sportler."

Zudem will der Kreistag nach zwölf Monaten eine Auswertung darüber vorlegen, wo gespart und wo investiert werden muss: "Bei jedem Prozess finde ich gut, dass man stets kritisch schaut, was man ändern muss. In einem Jahr wissen wir, wo es nachzujustieren gilt", erklärt der Schulleiter.