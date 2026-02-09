Weltmeister betrügt, um gegen beste Frau der Welt zu gewinnen

Netflix-Doku "Königin des Schachs". Als Judit Polgar in Linares 1994 gegen Schach-Weltmeister Garri Kasparow spielte, verstieß dieser gegen die Regeln.

Von Martin Gaitzsch

Linares (Spanien) - In Ihrer Kindheit hat Judit Polgar davon geträumt, gegen den besten Schachspieler der Welt anzutreten. Schon im Alter von 17 Jahren wird der Traum Wirklichkeit, sitzt Judit Polgar (*1976) Weltmeister Garri Kasparow (*1963) in einem Großmeister-Turnier in Spanien gegenüber. Doch was sie bei ihrer Partie gegen den Champion erlebt, kann die junge Ungarin kaum glauben.

Judit Polgar (17) war die jüngste Großmeisterin aller Zeiten und forderte schon mit 17 Schach-Champion Garri Kasparow heraus. Dieser gewann, allerdings auf unwürdige Art und Weise. © 2026 Netflix, Inc. Polgar eröffnet aggressiv mit e4 und hält gut mit, bis Ihr im 27. Zug ein Fehler unterläuft. Kasparow übernimmt die Oberhand, greift dann gut 10 Züge später zu seinem Springer, der auf dem Feld d7 steht. Der Russe stellt sein Pferd auf dem Feld c5 ab, nimmt jedoch wenige Augenblicke später die Figur und setzt sie zurück nach d7. Schließlich wird der Springer nach f8 gezogen. "Ich war schockiert", schildert Judit Polgar in der Netflix-Doku "Königin des Schachs", da es sich um einen eindeutigen Regelverstoß handelt. Denn beim Schachspiel gilt der Grundsatz: Berührt, geführt! Das bedeutet, dass eine berührte Figur gezogen werden muss und ein einmal ausgeführter Zug somit nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Garri Kasparow will in der Netflix-Doku "Königin des Schachs" nicht so richtig zugeben, dass er eigentlich nur durch Schummelei seine Partie gegen die 17-jährige Judit Polgar gewann. © 2026 Netflix, Inc.

Judit Polgar (rechts) stammt aus einer Schach-Familie. Gemeinsam mit ihren Schwestern Zsófia Polgár (links) und Zsuzsa Polgár (Mitte) trainiert sie schon in Kindheitstagen viele Stellungen des königlichen Spiels. Bei der Olympiade 1990 holen die Polgar-Schwestern Gold bei den Damen. © 2026 Netflix, Inc.

"Königin des Schachs": Kamera überführt Garri Kasparow beim Regelverstoß gegen Judit Polgar