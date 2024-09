Emotionales Video: Deutscher Leichtathletik-Star verkündet Karriere-Ende!

Chemnitz/Zwickau/Leverkusen - Ein letztes Mal schnürt sie ihre Schuhe, ein letztes Mal streift sie sich vor dem Anlauf durchs Haar, dann richtet sich ihr Blick imaginär in die Vergangenheit: Deutschlands ehemals erfolgreichste Dreispringerin Kristin Gierisch (34) hat mit einem emotionalen Video auf Instagram ihr Karriereende verkündet.

Die gebürtige Zwickauerin Kristin Gierisch (34), die jahrelang für den LAC Chemnitz sprang, hat ihre Karriere beendet. © Imago / Eibner

Die in Zwickau geborene Athletin, die zuletzt für Bayer 04 Leverkusen an den Start ging, hängt die Spikes an den Nagel.

"Nach 22 Jahren Leistungssport ist es an der Zeit sich zu verabschieden. Unmöglich ist es mir allerdings mich hier bei allen wichtigen Wegbegleitern einzeln zu bedanken. Trotzdem möchte ich ein paar nennen", beginnt sie den Text.

Es folgen Worte des Dankes an ihre Eltern, die ihr dieses "außergewöhnliche Leben" ermöglicht, sie immer unterstützt und quer durch Deutschland oder Europa gefahren hätten.

Ein besonderer Dank ging auch an ihren Heimatverein LAC Erdgas Chemnitz, der sie "groß gemacht und immer unterstützt hat", wie sie schreibt.

Ihre größten Erfolge feierte Gierisch im Trikot der Chemnitzer. Dazu gehören unter anderem der Hallen-Europameistertitel 2017, der Vize-Weltmeistertitel in der Halle 2016, sowie der Deutsche Rekord in der Halle (14,59 Meter) und Freiluft (14,61 Meter). Sie ist viermalige Deutsche Meisterin im Freiluftbereich und holte vier nationale Titel in der Halle.