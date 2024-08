Goldenes Oval feiert heute Wiederauferstehung: Bebendorf freut sich auf Gänsehaut-Feeling

"40 Jahre Goldenes Oval" steht auf dem Shirt, das Karl Bebendorf (28) zeigt und heute für 29,99 Euro verkauft wird. Fünf Euro pro Shirt gehen an die DSC-Nachwuchsförderung. © Lutz Hentschel

174 Athleten aus 35 Nationen werden beim Goldenen Oval an den Start gehen. 15 Entscheidungen stehen auf dem Programm. Fast 10.000 Karten wurden bis Donnerstagnachmittag verkauft. Resttickets gab es nur noch in der Kurve (Block H). Das erinnert an die Begeisterung der Zuschauer in den 80er-Jahren.

Darauf freut sich ganz besonders Lokalmatador Karl Bebendorf (28). "Natürlich ist man am Saisonende ein bisschen müde, aber für mich war von Beginn an klar, dass ich hier in meinem neuen Wohnzimmer starten werde. Egal, wie gut ich drauf bin. Ich freue mich auf Gänsehaut-Feeling pur, da ist die Müdigkeit weg", erklärt das DSC-Ass über 3000 Meter Hindernis.

"Ich hatte noch nie einen großen Wettkampf hier im Steyer-Stadion. Endlich können meine Familie, Freunde und Partner mal live dabei sein", ergänzt der EM-Dritte.

Mit Jerome Blake (29) weiht sogar ein Olympiasieger das 53 Millionen Euro teure Stadion mit ein. Der Sprinter, der mit der kanadischen Staffel in Paris Gold über 4x100 Meter erkämpfte, musste im Vorfeld allerdings einige Turbulenzen bewältigen.