Kein Ausrichter gefunden! Weltverband muss Leichtathletik-EM absagen
Bonn - Bittere Nachrichten für die deutschen Para-Leichtathletik-Asse! Weil sich kein Ausrichter für die eigentlich in diesem Jahr geplante Europameisterschaft gefunden hat, muss das Großereignis ersatzlos gestrichen werden.
Das teilte der Para-Weltverband World Para Athletics nicht einmal selbst auf seiner Homepage mit, stattdessen informierte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) darüber.
"Es ist eine Tragödie, dass unsere Athletinnen und Athleten das Jahr ohne großen Höhepunkt gestalten müssen. Es fehlt der internationale Leistungsvergleich mit den besten Athleten Europas", sagte der stellvertretende DBS-Sportdirektor Lukas Niedenzu. Mit der Absage sei zudem die gesamte Jahresplanung hinfällig und müsse neu ausgerichtet werden.
"Das bedeutet für die Sportlerinnen und Sportler hinsichtlich der Paralympics in LA 2028, weiter intensiv und konzentriert zu trainieren, ohne in dieser Saison ein Ziel vor Augen zu haben. Das ist für die Motivation eine Herausforderung, die wir nun annehmen werden", erklärte Niedenzu.
Dadurch blieben vor allem die Sportler auf der Strecke, denen sowohl die Sichtbarkeit als auch Vermarktung und mögliche Erfolgsprämien fehlten: "Letztlich ist es ein Armutszeugnis, dass kein Austragungsort gefunden wurde. Da muss sich in erster Linie der Weltverband World Para Athletics hinterfragen."
Para-Bundestrainerin Marion Peters: EM-Absage "schadet uns massiv"
Die Gründe, weshalb sich kein Ausrichter finden ließ, seien nicht bekannt, ergänzte Bundestrainerin Marion Peters.
"Dass es in diesem Jahr keine EM geben wird, schadet uns massiv, denn wir finden dadurch kaum statt", sagte die langjährige Übungsleiterin.
Neben der fehlenden sportlichen Bewährungsmöglichkeit für die Athleten hätte bei der EM eigentlich auch der talentierte Nachwuchs die Chance auf der großen Bühne mit Hinblick auf die Paralympics 2028 bekommen sollen, auch dem Team als Ganzes fehle so die Möglichkeit, sich im Hinblick auf Los Angeles weiterzuentwickeln.
Das nächste Großereignis ist somit die WM 2027, für die glücklicherweise bereits ein Austragungsort gefunden wurde: Vom 18. bis 27. Juni 2027 messen sich die weltbesten Para-Leichtathleten im usbekischen Taschkent.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa