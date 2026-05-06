Kein Ausrichter gefunden! Weltverband muss Leichtathletik-EM absagen

Bonn - Bittere Nachrichten für die deutschen Para-Leichtathletik-Asse ! Weil sich kein Ausrichter für die eigentlich in diesem Jahr geplante Europameisterschaft gefunden hat, muss das Großereignis ersatzlos gestrichen werden.

Für den fünffachen Paralympics-Sieger Markus Rehm (38) und seine Kollegen gibt es in diesem Jahr keinen Saisonhöhepunkt. © Julian Stratenschulte/dpa

Das teilte der Para-Weltverband World Para Athletics nicht einmal selbst auf seiner Homepage mit, stattdessen informierte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) darüber.

"Es ist eine Tragödie, dass unsere Athletinnen und Athleten das Jahr ohne großen Höhepunkt gestalten müssen. Es fehlt der internationale Leistungsvergleich mit den besten Athleten Europas", sagte der stellvertretende DBS-Sportdirektor Lukas Niedenzu. Mit der Absage sei zudem die gesamte Jahresplanung hinfällig und müsse neu ausgerichtet werden.

"Das bedeutet für die Sportlerinnen und Sportler hinsichtlich der Paralympics in LA 2028, weiter intensiv und konzentriert zu trainieren, ohne in dieser Saison ein Ziel vor Augen zu haben. Das ist für die Motivation eine Herausforderung, die wir nun annehmen werden", erklärte Niedenzu.

Dadurch blieben vor allem die Sportler auf der Strecke, denen sowohl die Sichtbarkeit als auch Vermarktung und mögliche Erfolgsprämien fehlten: "Letztlich ist es ein Armutszeugnis, dass kein Austragungsort gefunden wurde. Da muss sich in erster Linie der Weltverband World Para Athletics hinterfragen."