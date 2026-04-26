Mit neuem Landesrekord: Er triumphiert beim Marathon-Lauf in Düsseldorf

Düsseldorf – Mit einem neuen Landesrekord hat Dmitriy Nedelin überraschend den Marathon in Düsseldorf gewonnen.

Der Russe Dmitriy Nedelin (34) hat am Sonntagvormittag den Marathon-Lauf in Düsseldorf gewonnen. (Symbolfoto) © Markus Tischler/dpa

Der 34-jährige Russe erreichte die Ziellinie in der NRW-Landeshauptstadt nach 42,195 Kilometern in 2:08:54 Stunden und verbesserte damit den bisherigen russischen Marathon-Rekord von Alexei Sokolow, der 2007 beim Dublin Marathon 2:09:07 Stunden gelaufen war.

Zweiter in Düsseldorf wurde der Kenianer Samuel Kiplimo Naibei (2:11:44) vor seinem Landsmann Geoffrey Kimutai Koech (2:12:01).

Als bester Deutscher kam der Düsseldorfer Kevin Kranz mit einer Zeit von 2:25:06 als 14. ins Ziel.

Die für Frankfurt startende Nina Reuter lief als beste deutsche Frau in persönlicher Bestzeit von 2:29:30 auf Platz fünf.

Der Sieg ging bei ihrem Europadebüt in 2:25:14 an die Kenianerin Tecla Jelimo Kibet.