Mit neuem Landesrekord: Er triumphiert beim Marathon-Lauf in Düsseldorf
Von Jana Glose
Düsseldorf – Mit einem neuen Landesrekord hat Dmitriy Nedelin überraschend den Marathon in Düsseldorf gewonnen.
Der 34-jährige Russe erreichte die Ziellinie in der NRW-Landeshauptstadt nach 42,195 Kilometern in 2:08:54 Stunden und verbesserte damit den bisherigen russischen Marathon-Rekord von Alexei Sokolow, der 2007 beim Dublin Marathon 2:09:07 Stunden gelaufen war.
Zweiter in Düsseldorf wurde der Kenianer Samuel Kiplimo Naibei (2:11:44) vor seinem Landsmann Geoffrey Kimutai Koech (2:12:01).
Als bester Deutscher kam der Düsseldorfer Kevin Kranz mit einer Zeit von 2:25:06 als 14. ins Ziel.
Die für Frankfurt startende Nina Reuter lief als beste deutsche Frau in persönlicher Bestzeit von 2:29:30 auf Platz fünf.
Der Sieg ging bei ihrem Europadebüt in 2:25:14 an die Kenianerin Tecla Jelimo Kibet.
Halbmarathon: Doppelsieg für Ehepaar Pfeiffer
Beim Halbmarathon gab es einen deutschen Familien-Doppelerfolg.
Der gebürtige Düsseldorfer Hendrik Pfeiffer lief bei seinem Heimspiel nur sechs Tage nach seiner persönlichen Bestzeit beim Marathon in Boston über die 21,0975 Kilometer in 64:07 Minuten als Sieger ins Ziel.
Seine Frau Esther Pfeiffer triumphierte wenig später in 68:41 Minuten bei den Frauen.
Titelfoto: Markus Tischler/dpa