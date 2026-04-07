Braut rennt sogar zum Altar: Sprint-Stars geben sich Jawort unter Tränen

Trenton (USA) - Traumhochzeit mit viel Speed und großen Emotionen! Die beiden Sprint-Stars Noah Lyles (28) und Junelle Bromfield (28) haben sich am Wochenende bei einer märchenhaften Zeremonie das Jawort gegeben. Passenderweise eilte die Braut offenbar sogar zum Altar.

Noah Lyles (l.) und Junelle Bromfield (beide 28) haben am Samstag in den USA geheiratet. © John Nacion / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Ich habe gehört, ich sei nicht zum Altar gegangen, sondern gerannt", sagte die jamaikanische 400-Meter-Läuferin anschließend nämlich im Interview mit "Vogue".

Auf Instagram teilte das frisch vermählte Ehepaar gemeinsam mit dem berühmten Magazin wunderschöne Bilder der Trauung in Trenton im US-Bundesstaat Georgia.

Die beiden Leichtathleten standen demnach schon in Kindheitstagen auf denselben Tartanbahnen, lernten sich aber erst 2018 besser kennen, als Bromfield dem späteren olympischen Goldmedaillengewinner über 100 Meter von Paris eine private Nachricht in den sozialen Netzwerken schickte.

"Kannst du kochen?", habe sie Lyles damals lediglich gefragt. Es sollte der Start einer bewegenden Liebesgeschichte werden, die dem vollen Terminkalender beider Leichtathleten trotzte und jetzt im hinreißenden weißen Brautkleid sowie im tiefbraunen Anzug des Bräutigams gipfelte.

Während der Vermählung blieb daher anscheinend auch kaum ein Auge trocken. "Ich wusste schon, dass ich weinen würde, ich wusste nur nicht, wann", sagte Lyles der Vogue.