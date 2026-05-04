Neuer Job nach DSV-Aus! Zukunft von Ex-Bundestrainer geklärt

Warschau (Polen) - Was die Spatzen schon von den Dächern gepfiffen hatten, ist nun offiziell: Stefan Horngacher (56) hat nur wenige Wochen nach seinem endgültigen Abschied als Coach der DSV-Adler einen neuen Job gefunden.

Der polnische Skiverband (PNZ) hat das Comeback von Ex-Bundestrainer Stefan Horngacher (56) bestätigt. © Daniel Karmann/dpa

Der Österreicher ist von nun an nämlich für den polnischen Skiverband (PZN) tätig, wie dieser am Montag in einer Mitteilung auf X bekannt gab. Dabei übernimmt der 56-Jährige jedoch keinen Trainerposten, sondern wird als "Koordinator des Ausbildungssystems fungieren".

In seiner neuen Funktion ist Horngacher demnach für die Zusammenarbeit mit den Trainern aller Nationalmannschaften verantwortlich, definiert die sportlichen Zielsetzungen und berät zudem bei der Auswahl der Skispringer.

Damit bestätigen sich die zuvor aufgekommenen Spekulationen über eine mögliche Rückkehr nach Polen, denn bereits von 2016 bis 2019 war Horngacher dort als Trainer aktiv, gewann in dieser Zeit unter anderem den Team-Weltmeistertitel 2017 sowie Bronze bei den Olympischen Winterspielen 2018.