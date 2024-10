Läufer stirbt mit nur 28 Jahren! Große Trauer um "Freund für viele"

Robbie Fitzgibbon wurde nur 28 Jahre alt. © Screenshot/Instagram, robbiefitzgibbon

Der frühere irisch-britische Mittelstreckenläufer ist im Alter von gerade einmal 28 Jahren völlig überraschend verstorben, berichtete sein Verein Brighton Phoenix am gestrigen Freitagabend.

"Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben eines unserer wertvollsten Athleten, Robbie Fitzgibbon, bekannt", heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Der Athlet starb demnach bereits am vergangenen Montag. Doch erst jetzt wurde sein Tod publik.

"Robbie war ein Freund für viele und eine Quelle der Motivation für alle, die das Privileg hatten, ihn zu kennen. Er war der Inbegriff eines Läufers und verkörperte alles, was wir bei Phoenix schätzen."

Näheres zur Todesursache ist nicht bekannt, sein Verein nannte keine weiteren Details.

"Wir haben jahrelang zusammen gelebt und trainiert, haben unzählige Kilometer auf der ganzen Welt geteilt, von sonnigen Trainingseinheiten in Kenia bis zu nassen und windigen Abfahrten in den Bergen. Du warst ein echter Kämpfer, der immer sein Bestes gegeben hat. Wie sonst kann man es in ein europäisches Finale schaffen? Ruh dich aus, Kumpel. Du wirst nie vergessen werden", gedenkt Trainingspartner Charlie Grice seines toten Freundes.