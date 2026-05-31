Dresden freut sich auf "Weltklasse-Leichtathletik": Hier fliegen heute die Fetzen

Dresden - Diskus-Ass Steven Richter (23) will sich am Sonntag "vor heimischer Kulisse gut präsentieren". Für Sprint-Star Gina Lückenkemper (29) soll es erstmals "ordentlich schnell" über die 100 Meter werden. Und Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser (57, CDU) ist stolz, dass die Welt am Sonntag die Wettkämpfe im Heinz-Steyer-Stadion verfolgt …

Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser (57, CDU) freut sich auf das Sport-Spektakel in der sächsischen Landeshauptstadt. © Norbert Neumann

"Wir freuen uns riesig, dass wir in unserer Stadt wieder Weltklasse-Leichtathletik erleben", so Donhauser. Sein Plan, das Goldene Oval an den DLV zu geben, der es dann groß macht, scheint aufzugehen. Das internationale Silber-Meeting zieht Stars an und logischerweise auch die Fans. 10.000 Tickets sind weg, es gibt nur Restkarten.

Der Chemnitzer Steven Richter bringt gleich die ganze Familie und viele Freunde mit: "Für sie ist es einfacher, mich hier zu unterstützen als in Shanghai", so der 23-Jährige. Wenn der Wind wie bei der DM 2025 gut ins Stadion kommt, dann hofft er auf Weiten über 68 Meter für seinen Zwei-Kilo-Diskus.

Mit aus Chemnitz kommt auch Sprint-Ass Rebekka Haase (33). Die Olympia- und WM-Dritte mit der 4x100-Meter-Staffel tritt über die 100 Meter an.

Ob sie zuvor daheim einen schönen, entspannten Tag mit Trainingskollegin Lückenkemper hat? "Nein, ich bin froh, mal daheim zu sein", meinte die Berlinerin vor wenigen Tagen aus dem Trainingslager in Florida. Da fehlte ihr noch "das letzte Gefühl, um den richtigen Speed zu haben", aber das sei normal.

Mal sehen, ob sich beide um den Sieg streiten und die Uhr vor 11,20 Sekunden stehen bleibt.