Dresden freut sich auf "Weltklasse-Leichtathletik": Hier fliegen heute die Fetzen
Dresden - Diskus-Ass Steven Richter (23) will sich am Sonntag "vor heimischer Kulisse gut präsentieren". Für Sprint-Star Gina Lückenkemper (29) soll es erstmals "ordentlich schnell" über die 100 Meter werden. Und Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser (57, CDU) ist stolz, dass die Welt am Sonntag die Wettkämpfe im Heinz-Steyer-Stadion verfolgt …
"Wir freuen uns riesig, dass wir in unserer Stadt wieder Weltklasse-Leichtathletik erleben", so Donhauser. Sein Plan, das Goldene Oval an den DLV zu geben, der es dann groß macht, scheint aufzugehen. Das internationale Silber-Meeting zieht Stars an und logischerweise auch die Fans. 10.000 Tickets sind weg, es gibt nur Restkarten.
Der Chemnitzer Steven Richter bringt gleich die ganze Familie und viele Freunde mit: "Für sie ist es einfacher, mich hier zu unterstützen als in Shanghai", so der 23-Jährige. Wenn der Wind wie bei der DM 2025 gut ins Stadion kommt, dann hofft er auf Weiten über 68 Meter für seinen Zwei-Kilo-Diskus.
Mit aus Chemnitz kommt auch Sprint-Ass Rebekka Haase (33). Die Olympia- und WM-Dritte mit der 4x100-Meter-Staffel tritt über die 100 Meter an.
Ob sie zuvor daheim einen schönen, entspannten Tag mit Trainingskollegin Lückenkemper hat? "Nein, ich bin froh, mal daheim zu sein", meinte die Berlinerin vor wenigen Tagen aus dem Trainingslager in Florida. Da fehlte ihr noch "das letzte Gefühl, um den richtigen Speed zu haben", aber das sei normal.
Mal sehen, ob sich beide um den Sieg streiten und die Uhr vor 11,20 Sekunden stehen bleibt.
So könnt Ihr das Goldene Oval in Dresden verfolgen
Wer keine Tickets hat, kann das Meeting im ZDF (17 Uhr) verfolgen. Es wird zudem weltweit übertragen. Fans aus den USA, Kanada, Großbritannien, Polen, Vietnam und Australien können mitfiebern.
Der Zeitplan zum Goldenen Oval am Sonntag:
13.00 Uhr Stadionöffnung
13.50 Uhr Talents Cup
14.20 Uhr Special Olympics Staffel
14.25 Uhr Stabhochsprung Männer
14.35 Uhr Diskuswurf Männer
15.10 Uhr Kugelstoß Frauen
15.15 Uhr 400 m Frauen
15.30 Uhr 100 m Frauen Halbfinale
16.00 Uhr 100 m Hürden Frauen
16.15 Uhr Hammerwurf Männer
16.25 Uhr 1000 m Männer
16.30 Uhr Weitsprung Frauen
16.45 Uhr 400 m Hürden Männer
17.00 Uhr 800 m Frauen
17.15 Uhr 2000 m Hindernis Männer
17.35 Uhr 100 m Männer
17.45 Uhr 100 m Frauen
Titelfoto: IMAGO/Kessler, Norbert Neumann