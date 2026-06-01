Dritter Platz beim Goldenen Oval: Darum ist Diskus-Ass Richter trotzdem happy
Dresden - Steven Richter (23) landete am Sonntag beim Goldenen Oval in Dresden auf Platz drei. Mit einer Weite von 66,36 Metern war der Diskuswerfer zufrieden.
Auf den Sieger Matthew Denny (Australien/67,76 m) fehlten 1,40 m. Was den 23-Jährigen trotzdem happy machte, erklärte der Chemnitzer im Interview.
TAG24: Wie zufrieden sind Sie?
Richter: "Ich bin froh, dass ich mich in dem Feld unter den ersten drei einsortieren konnte und die 65 hinter mir gelassen habe. Aber ich denke, da geht noch deutlich mehr. Ich treffe den Diskus nicht so gut, wie vor zwei, drei Monaten. Ich bin aber auf dem richtigen Weg mit Blick auf die EM."
TAG24: Was sind die 66,36 m wert?
Richter: "Die 74 Meter in Oklahoma sind in einem geschlossenen Stadion 67,68 Meter wert. Die 66 jetzt - ein super Ergebnis. Im Vorjahr habe ich hier eine 64,90 geworfen. Das vergleiche ich und sehe den Fortschritt."
TAG24: Haben Sie gehofft, Denny noch abzufangen?
Richter: "Das wäre im Tank gewesen. Aber gegen Denny kann man verlieren."
Darum mag Steven Richter das neue Heinz-Steyer-Stadion besonders
TAG24: Bei jedem Versuch, hatte Sie ein Lächeln im Gesicht ...
Richter: "Ja, es war super, habe es genossen. Ich liebe das Stadion."
TAG24: Warum?
Richter: "Von der Architektur ist es richtig schön. Weil es etwas offen ist, kommt der Wind schön rein. Das ist für uns Diskuswerfer toll und die Atmosphäre mega. Es hat eine super Größe, dazu die ganzen Menschen, die hier sind und man merkt dies unten - toll."
Titelfoto: Lutz Hentschel