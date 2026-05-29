Schienbeinbruch und Bänder durch! Deutscher Leichtathlet teilt heftige Diagnose

Leverkusen - "Ein Glück im Unglück", schrieb Torben Blech (31) am Freitag auf Instagram. Es ist eine sehr positive Sicht auf die Dinge, denn eine gute Woche nach dem heftigen Sturz beim Meeting in Bad Bergzabern hat der deutsche Stabhochspringer seine Diagnose geteilt, die viele Fans zusammenzucken lassen dürfte.

Der deutsche Stabhochspringer Torben Blech (31) hat sich bei seinem Horror-Sturz schwer verletzt. © Michael Kappeler/dpa

"Riss des medialen Seitenbandes im Knie, Riss des vorderen Kreuzbandes, Schienbeinfraktur, Prellungen und Quetschungen", fasste der gebürtige Siegener das Ergebnis seiner unglücklichen Landung trocken zusammen.

Der Leichtathlet von Bayer Leverkusen war am 21. Mai vor dem historischen Schloss in Bad Bergzabern gleich beim ersten Versuch zwar über die Einstiegshöhe von 5,45 Metern gesprungen, anschließend jedoch über den Mattenrand hinausgesegelt und auf den harten Asphalt gekracht.

Dabei erwischte es vor allem sein linkes Knie. "Es hätte viel schlimmer kommen können, wenn ich auf dem Kopf gelandet wäre", merkte der mehrfache deutsche Hallenmeister allerdings ganz richtig an.

Eine Operation sei "unvermeidlich", er blicke aber schon nach vorn. "Ich habe das beste Team und die besten Menschen um mich herum. Ich kann auch euch alle zählen, ihr gebt mir Zuversicht und Hoffnung", so Blech.