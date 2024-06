Mysteriöser Infekt legt sie seit Monaten lahm: Große Sorge um deutsche Olympia-Hoffnung

Konstanze Klosterhalfen (27) holte 2022 den EM-Titel über 5000 Meter in München. Den kann sie nun nicht verteidigen. © Sven Hoppe/dpa

Die Langstreckenläuferin muss ihren Start bei den Europameisterschaften in Rom, die vom 7. bis 12. Juni in der italienischen Hauptstadt stattfinden, absagen.

Wie der Deutsche Leichtathletik Verband (DLV) am Sonntag mitteilte, geht es der Titelverteidigerin nicht gut. "Bei der Deutschen Rekordhalterin über 5000 und 10.000 Meter vom TSV Bayer 04 Leverkusen wurde ein Infekt diagnostiziert, der sie in den letzten Wochen und Monaten merklich ausgebremst hatte", hieß es.

In Erinnerung sind noch die Bilder von der vergangenen Heim-EM in München, als die Läuferin mit der langen, blonden, lockigen Mähne über die 5000 Meter den Titel abräumte.

In Rom sollte sie nicht nur ihren Sieg verteidigen, sondern auch über die 10.000 Meter an den Start gehen. Auf beiden Strecken hält sie den deutschen Rekord. "Nun steht jedoch fest: Die Zeit reicht nicht mehr, um in der kommenden Woche in guter Form an der Startlinie zu stehen", so der Verband.