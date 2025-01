Olympia-Starter tritt mit 27 zurück - und gibt Deutschland die Schuld!

Bei den Olympischen Spielen 2021 ging Marvin Schlegel (27) für Deutschland über 400 Meter an den Start. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"It's Time To Say Goodbye", leitete der Olympia-Teilnehmer von 2021 seine Abschiedsworte ein. "Nach langer Überlegung gebe ich mein Karriereende als Leistungssportler bekannt."

Sein Trainer sei aus Altersgründen in den Ruhestand gegangen, woraufhin Schlegel verschiedene Gespräche über einen neuen Trainer sowie sein Trainingsumfeld geführt habe.

"Leider musste ich dabei wieder feststellen, dass es teilweise große strukturelle und personelle Defizite im Leistungssportbereich gibt", erklärte der Frankenberger.

Deshalb teilte der Polizeimeister kräftig gegen die vorhandenen Strukturen in Deutschland aus: "Nach Abwägen der angebotenen Vorschläge bin ich zu der Entscheidung und Überzeugung gekommen, dass mit den vorhandenen Möglichkeiten meine weiteren sportlichen Ziele nicht umsetzbar sowie zu erreichen gewesen wären."