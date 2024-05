Schüler angegriffen: Aushilfslehrer-Job von Olympiasieger läuft völlig aus dem Ruder

Der ehemalige Olympiasieger im Hochsprung, Stefan Holm, kassiert nach körperlicher Auseinandersetzung an seinem ersten Tag als Aushilfslehrer eine Anzeige.

Von Tina Hofmann

Karlstad (Schweden) - 20 Jahre ist es her, dass er bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen die Goldmedaille im Hochsprung gewann, nun scheiterte der Schwede Stefan Holm (47) in seinem neuen Job gleich an der "Anfangshöhe".

Bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen gewann Stefan Holm (47) Gold im Hochsprung. © JAVIER SORIANO / AFP Sein erster Tag als Aushilfslehrer an einer Schule in Karlstad lief völlig aus dem Ruder und brachte dem Helden der Leichtathletik gleich eine Anzeige wegen Körperverletzung bei der Polizei ein. Laut schwedischen Medienberichten gab Holm am Dienstag sein Debüt in der Englischen Schule, als es in der letzten Stunde zur Eskalation kam. Ein Streit um einen Sitzplatz ließ sich offenbar nicht mehr verbal schlichten. Nachdem der Schwede einem seiner Schüler verboten hatte, auf einem bestimmten Stuhl Platz zu nehmen, setze sich ein anderer darauf. Anschließend packte Holm den Jungen am Oberarm und zerrte ihn nach vorne in den Klassenraum. Dynamo Dresden Zeitplan für neuen Dynamo-Coach steht: Was wird aus Vereinsikone Scholz? Daraufhin versuchte der Schüler aus dem Zimmer zu fliehen. Der Ex-Hochspringer rannte hinterher, packte den Schüler erneut und zog ihn zurück zu seinem Platz. Die Aktion brachte dem viermaligen Hallen-Weltmeister eine Anzeige wegen Körperverletzung ein, die die Schule selbst bei den Beamten stellte.

Ex-Olympiasieger Stefan Holm bereut seinen Ausraster: "Ich schäme mich höllisch"